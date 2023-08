Paul Reubens, acteur et comédien qui a créé Pee-wee Herman, mort à 70 ans

Paul Reubens, l’acteur et comédien le plus connu pour jouer le personnage excentrique Pee-wee Herman, est mort à 70 ans, a confirmé un représentant à CBC News.

Reubens est décédé des années après avoir reçu un diagnostic de cancer, un fait qu’il n’avait pas rendu public, selon une déclaration du représentant qui a également été partagée sur les réseaux sociaux de l’artiste.

« Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs en tant qu’ami précieux et homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit », indique le communiqué.

Reubens, dans le rôle de Pee-wee Herman, pose sur scène après une représentation du Pee-wee Herman Show à Broadway à New York le 29 octobre 2010. (Charles Sykes/Associated Press)

Les représentants de Reubens ont également partagé une déclaration que l’acteur a écrite avant sa mort.

« Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté ces six dernières années », a écrit Reubens. « J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect de la part de mes amis, fans et supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous. »

Plus à venir