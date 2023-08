Paul Reubens, acteur emblématique derrière Pee-wee Herman, mort à 70 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Kobal/Shutterstock

Le mot secret aujourd’hui : tristesse. Dans une annonce imprévue, les représentants de Paul Rubensla star bien-aimée qui a créé le personnage de Pee-wee Herman a confirmé qu’il était décédé à l’âge de 70 ans. La cause du décès n’a pas encore été confirmée, mais les représentants de la star ont confirmé qu’il avait combattu le cancer pendant de nombreuses années auparavant. à son décès.

« Hier soir, nous avons dit adieu à Paul Reubens, un acteur, comédien, écrivain et producteur américain emblématique dont le personnage bien-aimé Pee-wee Herman a ravi des générations d’enfants et d’adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse », les représentants du star a écrit sur cette page Facebook. « Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami précieux et un homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit.

Le message a également partagé un message de Paul, vraisemblablement écrit avant son décès, faisant savoir à ses proches à quel point il tenait à eux. « Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté ces six dernières années », lit-on dans le message de Paul. « J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect pour mes amis fans et supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous.

Développement de l’histoire…

