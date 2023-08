Paul Reubens, acteur de « Pee-wee Herman », est mort à 70 ans

Paul Reubens, le comédien qui jouait le personnage populaire pour enfants Pee-wee Herman, est décédé à 70 ans des suites d’une bataille contre le cancer.

« Hier soir, nous avons fait nos adieux à Paul Reubens, un acteur, comédien, écrivain et producteur américain emblématique dont le personnage bien-aimé Pee-wee Herman a ravi des générations d’enfants et d’adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse », lit-on dans un communiqué. partagé avec Fox News Digital lundi.

« Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs en tant qu’ami précieux et homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit », a-t-il ajouté. ajoutée.

Dans une déclaration personnelle qu’il a écrite avant son décès, Reubens a évoqué son temps loin des feux de la rampe dans un article sur les réseaux sociaux partagé après l’annonce de sa mort.

« Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté ces six dernières années », a-t-il écrit. « J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect de la part de mes amis, fans et supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous. »

Dans une déclaration séparée, Paul a demandé « que la sympathie soit faite en l’honneur de [his] les parents décédés, Judy et Milton Rubenfeld, à Stand Up to Cancer ou à des organisations impliquées dans les soins, le soutien et la recherche sur la démence et la maladie d’Alzheimer. »

