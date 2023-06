Paul Rendall: l’ancien international de rugby anglais décède à l’âge de 69 ans après une bataille contre la maladie du motoneurone | Actualités du rugby à XV

L’ancien international anglais de rugby à XV Paul Rendall est décédé à l’âge de 69 ans après une bataille contre la maladie du motoneurone

L’ancien international anglais de rugby à XV Paul Rendall est décédé à l’âge de 69 ans après une bataille contre la maladie du motoneurone.

Rendall, qui a joué comme accessoire, a joué 28 fois pour son pays après avoir fait ses débuts lors des Cinq Nations de 1984.

Son surnom de « juge » lui a été valu lors de sa première tournée lorsqu’il a été juge au « tribunal kangourou » des joueurs et qu’il a infligé des amendes.

Brian Moore, qui a joué aux côtés de Rendall au premier rang anglais, a déclaré: « Paul s’est occupé de moi quand j’étais un jeune international, dans la dure école du premier rang.

« C’était le meilleur des hommes et un superbe technicien. Il me manquera beaucoup, ainsi qu’au monde du rugby. RIP The Judge. »

Peter Wheeler, qui a joué aux côtés de Rendall en tant que talonneur, a déclaré: « Paul était extrêmement fort et solide dans la mêlée, et je me suis toujours senti en sécurité avec lui comme accessoire.

« Il était aussi très amusant, un personnage très spécial. J’ai une photo de moi en train de poursuivre lors d’une audience en tournée en regardant le juge dans des éclats de rire.

« Il a toujours eu des paroles de sagesse qui ont fait rire tout le monde. Je suis très triste qu’il soit décédé. Il manquera beaucoup au jeu et à tous ceux qui l’ont connu. »

Après avoir pris sa retraite du jeu, Rendall a été entraîneur-chef et directeur du rugby au Bracknell RFC, présidant cinq promotions en six saisons.

Une déclaration de Bracknell disait: « La contribution de Paul à Bracknell RFC et à la communauté du rugby au sens large est incommensurable et son humour, sa bonne nature et son esprit manqueront beaucoup à tous ceux qui le connaissaient. »