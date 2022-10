Paul prolonge son record invaincu après avoir renversé la légende de l’UFC

La star de YouTube a gagné par décision unanime contre l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Anderson Silva

Le farceur YouTube devenu boxeur Jake Paul a prolongé son record invaincu sur le ring en s’imposant contre l’icône du MMA Anderson Silva au Desert Diamond Arena de Phoenix, en Arizona, samedi soir.

Le joueur de 25 ans en a fait assez pour remporter le combat en jetant son adversaire brésilien de 47 ans sur la toile au huitième et dernier tour.

Devant 14 000 fans, Paul a obtenu une décision unanime des juges avec des scores de 77-74, 78-73 et 78-73.

Détenant le championnat des poids moyens de l’UFC de 2006 à 2013 et accumulant 16 victoires consécutives sans précédent, Silva est largement considéré comme l’un des plus grands de tous les temps du MMA et possède également un pedigree de boxe impressionnant.

Même avec la différence d’âge, Paul était ravi de sa victoire. “Mec, c’est un moment surréaliste mais le travail acharné porte ses fruits,” dit-il après le combat.

“Je veux dire merci à Anderson – il m’a inspiré à être génial. Sans lui, nous n’aurions pas de combat cette année.

“Je n’ai que du respect pour lui. J’ai commencé la boxe il y a deux ans et demi et je viens de battre l’un des meilleurs attaquants de tous les temps. Paul a ajouté.

Silva a montré son expérience dans les premiers tours en utilisant un excellent jeu de jambes et un mouvement des jambes pour lancer sa main gauche.

Il s’entendait parfois bien avec son adversaire, car Paul lançait peu de coups de poing et avait du mal à juger de la distance entre les deux hommes.

Silva est sorti tous les canons flamboyants lors du dernier tour et a lancé de lourdes combinaisons sur Paul. Juste au moment où le vétéran changeait de garde, cependant, Paul l’a assommé avec une grosse droite qui a mis Silva au sol.

Silva a battu le décompte en ne restant au sol que huit secondes, mais Paul avait déjà scellé la victoire avec le renversement.

Après avoir fait l’éloge de Silva, Paul a appelé un autre grand MMA à Nate Diaz, qui a récemment quitté l’UFC après avoir rempli son contrat.

“Tout le monde veut ce combat” Paul a affirmé. “Nate, arrête de combattre les gens gratuitement, faisons-le sur le ring.”

Diaz était plus tard pris en photo semblant gifler un membre de l’entourage de Paul dans les coulisses. Mais la fouille de Paul était une référence au mauvais salaire des combattants de l’UFC, qui l’a vu affronter le président de la promotion d’élite, Dana White.

Avant le combat de Silva, Paul et Silva avaient convenu de former “une association de combattants unis pour aider les combattants de l’UFC à obtenir un meilleur salaire et de meilleurs soins de santé” si Paul a gagné.

“Vous devenez le président par intérim et nous nous unissons pour aider ces combattants une fois pour toutes”, Paul a suggéré lors d’une conférence de presse pendant la semaine de combat, les deux combattants se serrant la main sur le pari.