Paul Pogba vise à creuser à Manchester United après le changement de Juventus

Paul Pogba a visé une fouille subtile à Manchester United après son transfert à la Juventus.

Pogba a rejoint Manchester United depuis la Juventus en 2016 pour un montant stupéfiant de 89 millions de livres sterling, ce qui faisait de lui à l’époque la signature la plus chère de la ligue.

Cependant, à moins d’un point positif à la fin de 2018/19 lorsque Ole Gunnar Solskjaer a pris en charge United pour la première fois, Pogba n’a en aucun cas réussi à égaler son prix.

En plus de sous-performer sur le terrain, Pogba aurait également causé des problèmes dans les coulisses, Jose Mourinho qualifiant le milieu de terrain de virus alors qu’il était en charge du club.

Maintenant, après l’expiration de son contrat à Old Trafford le 30 juinePogba est récemment revenu à la Juventus car ils étaient l’un des seuls clubs à vouloir le signer et à pouvoir se permettre son salaire.

On pense que Pogba voulait un salaire annuel de 20 millions d’euros de Manchester United, mais le club a offert 14 millions d’euros. Cependant, Pogba était convaincu que le Real Madrid, Barcelone et le PSG le voulaient gratuitement, mais aucune offre n’est arrivée et il a dû se contenter de 8 millions d’euros par an de la Juventus.

Quoi qu’il en soit, Pogba a parlé de son retour à Turin, déclarant qu’il voulait redécouvrir la joie de jouer au football :

“Je veux retrouver ma joie de jouer au football”, a déclaré Pogba.

« J’ai parlé à [Massimiliano] Allegri, [Paulo] Dybala, [Juan] Cuadrado, [Andrea] Agnelli et [Pavel] Nedved, donc j’ai toujours été vraiment en contact avec toute la Juve.

“Mon cœur a décidé pour moi et je suis sûr d’avoir pris la bonne décision. “Ce maillot est tout pour moi, la Juventus m’a donné l’opportunité d’être Pogba. Maintenant, je veux redonner cette joie, apporter des trophées à un club qui ne mérite que de gagner.

