Paul Pogba testé positif au dopage après un match de Serie A

Paul Pogba a fait son retour tant attendu avec la Juventus cette saison, mais une accusation de dopage a embourbé toute excitation supplémentaire. Après la victoire de la Juventus contre l’Udinese lors de la deuxième journée, Pogba a passé un test antidopage obligatoire. Des rapports italiens indiquent que ce test a révélé des quantités accrues de testostérone. Désormais, le Français risque une interdiction qui pourrait aller jusqu’à quatre ans.

Pogba est revenu à la Juventus avant la saison 2022/23 de Serie A. Il n’a fait ses débuts que fin février en raison d’une blessure. Puis, après avoir joué seulement 161 minutes sur plusieurs matchs, Pogba s’est de nouveau blessé. Cela l’a exclu pour le reste de la saison.

Désormais en forme, Pogba a disputé deux matchs avec la Juventus pour débuter cette saison. Cependant, cette accusation de dopage met la saison sur pause pour Paul Pogba. Des rapports en provenance d’Italie s’attendent à ce que Pogba et la Juventus publient bientôt des déclarations sur les prochaines étapes pour Pogba.

édition italienne ANSA rapporte que le test de dépistage de drogue est revenu positif après le match de l’Udinese.

La sanction à laquelle Pogba s’expose est une suspension de deux ans. Cependant, si une enquête révèle que le milieu de terrain a pris sciemment des produits dopants, ces deux années équivaudront à une suspension de quatre ans.

Les allégations de dopage de Paul Pogba ajoutent un chapitre à une carrière décevante

Autrefois l’un des jeunes talents les plus brillants du football, la carrière de Paul Pogba a été une histoire de malheur et de mauvaises décisions. Lors de son premier passage à la Juventus, Pogba figurait dans l’équipe de l’année de l’UEFA en 2015. Son transfert record à Manchester United a montré un aperçu de ce dont il était capable. Il a fait partie de l’équipe de la saison de la Ligue Europa à deux reprises. De plus, il a fait partie une fois de l’équipe de l’année de la PFA Premier League.

Cependant, une série de blessures ont compensé toute forme développée par Pogba. Son manque d’engagement constaté nuisait souvent à son talent phénoménal. Pogba risque désormais une suspension de quatre ans qui pourrait très bien mettre fin à sa carrière de joueur.

Pogba subira un deuxième test pour vérifier les résultats du premier qui a identifié la testostérone dans son système. Pour l’instant, le Tribunal national antidopage a suspendu Pogba en attendant les étapes procédurales.

PHOTO : IMAGO / Photo intérieure