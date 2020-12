Paul Pogba débutera en tant que remplaçant de Manchester United lors de leur match crucial de la Ligue des champions contre le RB Leipzig.

Le milieu de terrain français a fait la une des journaux ces derniers jours après que son agent Mino Raiola ait déclaré de manière étonnante que le temps de son client chez United touchait à sa fin.

Après que Pogba ait marqué l’égalisation lors de la victoire 3-1 de United contre West Ham samedi, tout allait bien et que le joueur de 27 ans serait de nouveau en lice pour des départs réguliers dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer après avoir trouvé des places dans le premier. 11 difficile à trouver ces derniers temps.

Mais le célèbre Raiola a donné une interview sensationnelle à la veille du match massif de United contre Leipzig, affirmant que le temps de Pogba à Old Trafford ne durerait pas beaucoup plus longtemps.

S’adressant à Tuttosport, il a déclaré: « Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. »

Il a ajouté: « Paul est malheureux. Il n’est plus capable de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend de lui. Il doit changer d’équipe, il doit changer d’air.

« Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est de le vendre sur le prochain marché. »

Le mouvement le plus probable pour Pogba semble être un retour dans son ancien club, la Juventus.