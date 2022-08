Paul Pogba se dit victime de tentatives d’extorsion et de menaces d’un gang organisé

Le milieu de terrain français Paul Pogba a déclaré qu’il était victime de tentatives d’extorsion et de menaces d’un gang organisé et que les autorités italiennes et françaises enquêtaient sur l’affaire.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Pogba, qui a rejoint le club italien de Serie A Juventus en juillet après son départ de la Premier League anglaise Manchester United, a publié dimanche une déclaration après que son frère Mathias Pogba a publié une vidéo en ligne.

Mathias Pogba s’est exprimé en français, espagnol, anglais et italien dans la vidéo et a promis de faire de “grandes révélations” sur son jeune frère et l’agent du vainqueur de la Coupe du monde 2018 Rafaela Pimenta.

“Les organes compétents en Italie et en France ont été informés il y a un mois et il n’y aura pas d’autres commentaires concernant l’enquête en cours”, a déclaré Paul Pogba dans un communiqué signé par ses avocats, sa mère Yeo Moriba et son agent.

A LIRE AUSSI | Pierre-Emerick Aubameyang agressé dans un vol à main armée à son domicile de Barcelone

Le procureur français a déclaré à Reuters qu’une enquête était en cours.

“Je confirme qu’une enquête a été ouverte le 3 août 2022 du chef de tentative d’extorsion en bande criminelle organisée. Les investigations ont été confiées à l’OCLCO », a précisé le parquet.

L’OCLCO est une unité au sein de la police judiciaire chargée d’enquêter sur la criminalité organisée.

Pogba, 29 ans, s’est blessé au genou lors d’une séance d’entraînement avec la Juventus le mois dernier. Il a choisi de ne pas subir d’opération et de suivre une “thérapie conservatrice” afin d’être apte à participer à la Coupe du monde du Qatar à partir du 20 novembre.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici