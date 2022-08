Paul Pogba répond aux menaces de “révélation” de son frère Mathias contre la star de la Juventus, Kylian Mbappe

Paul Pogba est revenu à la Juventus cet été après un deuxième passage à Manchester United. James Williamson – AMA/Getty Images

Le milieu de terrain de la Juventus et de la France, Paul Pogba, a répondu aux menaces proférées par son frère Mathias de faire des “révélations” sur sa carrière, affirmant que les autorités françaises et italiennes avaient été informées.

Mathias Pogba, qui a joué au football professionnel dans plusieurs pays mais est désormais sans club, a posté dimanche sur Instagram une vidéo dans laquelle il parle quatre langues (français, espagnol, anglais et italien) et lit un message pré-écrit dans lequel il a promis de faire de “grosses révélations” sur son frère Paul Pogba et son agent et avocat Rafaela Pimenta, ainsi que sur l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Paul Pogba a déclaré dimanche dans un communiqué: “Les récentes déclarations de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles surviennent après des menaces et des tentatives d’extorsion par une bande organisée contre Paul Pogba.”

“Cela a été transmis aux autorités compétentes en Italie et en France il y a un mois.”

Des sources ont déclaré à ESPN qu’une enquête était en cours concernant les menaces reçues par Pogba qui seraient graves.

Mathias Pogba, 32 ans, est agent libre après avoir quitté Belfort en quatrième division française en avril. Il a également bénéficié de sorts dans un certain nombre d’autres clubs à travers l’Europe.

“Le monde entier mérite de savoir certaines choses pour que le public puisse décider s’il [Paul Pogba] mérite vraiment l’admiration, le respect, sa place en équipe de France, s’il est une personne de confiance et digne de représenter la jeunesse mondiale, les quartiers populaires et les grandes marques”, a déclaré samedi Mathias Pogba.

Il a également critiqué “l’intégrité et le professionnalisme” de l’avocate de son frère, Pimenta, qu’il considère comme une seconde mère pour le milieu de terrain de la Juventus.

Paul Pogba, vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 2018, a quitté Manchester United cet été et a rejoint la Juventus sur un transfert gratuit. Lors d’un précédent passage à la Juve entre 2012 et 2016, il a remporté quatre titres de Serie A.