La star française Pogba a enduré une relation tendue avec Mourinho vers la fin du règne du manager portugais à United, leurs tensions étant largement citées parmi les raisons pour lesquelles l’entraîneur a reçu ses ordres de marche en décembre 2018.

La détérioration est survenue après que Mourinho ait fait de Pogba son vice-capitaine, pour le dépouiller du rôle dans une bagarre très publique entre les deux.

Les choses avaient bien commencé lorsque Pogba a rejoint United pour un prix record du monde à l’été 2016, Mourinho ayant rejoint trois mois auparavant.

United a remporté la Coupe de la Ligue et le titre de la Ligue Europa en 2017 et a réussi une deuxième place en Premier League en 2018.

Cependant, les choses se sont ensuite détériorées rapidement au cours de la troisième saison de Mourinho à la tête alors qu’on lui montrait la porte, remplacé par l’actuel patron de United, Ole Gunnar Solskjaer.

S’adressant à Sky Sports, Pogba a comparé les styles de gestion entre les deux patrons – et le Portugais ne sort pas favorablement aux yeux du vainqueur de la Coupe du monde.

« Ce que j’ai maintenant avec Ole est différent, il n’irait pas contre les joueurs, » Pogba dans un extrait d’interview qui sera plus tard diffusé intégralement.

« [Solskjaer] n’irait pas contre les joueurs. Peut-être qu’Ole ne les choisirait pas, mais ce n’est pas comme s’il les mettait de côté comme s’ils n’existaient plus. C’est la différence entre Mourinho et Ole. »

Pogba, 28 ans, a été accusé de ne pas avoir répondu aux attentes pendant une grande partie de sa deuxième venue à United, mais a affirmé que sous Mourinho, les joueurs devaient essayer de deviner dans quel genre d’humeur le manager serait.

«Une fois que j’ai eu une excellente relation avec Mourinho, tout le monde a vu ça, et le lendemain on ne sait pas ce qui s’est passé», dit le Français.

«C’est la chose étrange que j’ai eue avec Mourinho et je ne peux pas vous l’expliquer parce que même moi je ne sais pas.

« Peut-être [Solskjaer’s methods work] parce qu’il est un peu plus proche des gens. Chaque entraîneur a sa propre façon d’entraîner et de traiter avec les joueurs, et en tant que joueur, vous devez vous adapter. Parfois, cela ne vous convient pas et parfois cela vous convient. »

Pogba a également souligné la renaissance de l’arrière gauche de United, Luke Shaw, un joueur publiquement décrié par Mourinho alors qu’il luttait pour la forme, mais qui a ressuscité cette saison sous le toucher plus doux de Solskjaer.

« Ole a beaucoup aidé Luke, ce fut une saison difficile avec Luke et Mourinho, et il a prouvé qu’il avait la qualité qu’il a toujours eue et la confiance du manager, » dit Pogba.

Pogba, Shaw et Mourinho se sont affrontés dans un échange glacial après que United ait battu Tottenham en Premier League le week-end dernier. C’était un match gâché par des allégations de plongée contre la star des Spurs Son Heung-min et une étrange dispute d’après-match entre Mourinho et Solskjaer, dans laquelle ce dernier a accusé le premier d’être. « Un mauvais père » pour avoir prétendu qu’il ne nourrirait pas la star sud-coréenne s’il était son fils.

Pogba a affirmé que les commentaires de Mourinho étaient une tactique de diversion classique pour détourner l’attention d’une autre défaite lugubre pour une équipe des Spurs en difficulté.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé, je suis sûr que Mourinho a dit quelque chose qui ferait parler les gens, c’est ce qu’il fait» dit Pogba.

«Nous avons obtenu le résultat que nous voulions, Ole le sait et nous avons apprécié ce moment car nous connaissons Mourinho et nous savons ce qu’il aime. Nous n’avons pas besoin de ça [war of words], nous nous concentrons simplement sur nous.

«Nous avons gagné le match, il a perdu le match et il ne veut pas parler du match, il veut parler du père de quelqu’un, c’est ce qu’il fait. Tout le monde le connaît, c’est très Mourinho.

United a progressé régulièrement sous Solskjaer cette saison et a réservé sa place en demi-finale de la Ligue Europa en concluant une victoire globale de routine 4-0 contre Grenade jeudi soir – un match pour lequel Pogba a été nommé capitaine.

La prochaine étape est un voyage à Burnley en Premier League dimanche alors que United cherche à renforcer son emprise à la deuxième place du tableau.

En revanche, les Spurs peinent à la septième place, six points de retard sur les places de la Ligue des champions alors qu’ils font face à un voyage difficile à Everton vendredi soir.

Les hommes de Mourinho ont une finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City à la fin du mois d’avril alors qu’ils tentent de récupérer de l’argenterie d’une campagne décevante.