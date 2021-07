Paul Pogba refuse l’offre de contrat de 350 000 £ par semaine de Man United

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Pogba s’apprête à partir après avoir rejeté une offre de 350 000 £ par semaine

Paul PogbaL’avenir de Manchester United a été remis en cause par des informations selon lesquelles l’international français aurait rejeté la dernière offre de contrat de Manchester United.

C’est selon Le miroir, qui dit que le joueur de 28 ans est prêt à relever un nouveau défi ailleurs après avoir rejeté une offre de 350 000 £ par semaine pour rester à Old Trafford.

Pogba n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui le verrait disponible sur un transfert gratuit l’été prochain, mais il est rapporté que Manchester United ne serait pas prêt à permettre que cela se produise.

Le Paris Saint-Germain est prêt à entamer des négociations pour la signature du milieu de terrain français, des informations suggérant que Manchester United serait prêt à le laisser partir moyennant des frais de transfert de 50 millions de livres sterling.

08h30 BST : Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le club était ouvert aux propositions de ses joueurs cet été et a refusé d’exclure la location Antoine Griezmann laisser.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Barça avait eu des discussions avec l’Atletico Madrid sur un accord d’échange qui verrait Griezmann retourner dans son ancien club et voir Saul Niguez déménager au Camp Nou. Cependant, les négociations sont au point mort car les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord sur les valorisations des deux joueurs.

« Griezmann est un joueur du Barça, il a un contrat avec le club jusqu’en 2024 et à moins que les circonstances ne changent, nous comptons sur lui », a déclaré Laporta lors de la présentation de Memphis Depay mercredi. « Il y a eu des mouvements sur le marché et on ne peut pas nier qu’il y a eu de l’intérêt pour lui. C’est un signe de sa qualité.

« C’est un marché spécial et vous devez utiliser votre imagination, peut-être penser à des accords d’échange, mais nous apprécions beaucoup Antoine. Le club a fait un gros investissement en lui et nous sommes heureux avec lui. Ce n’est pas facile pour un club d’entrer. avec une offre pour un joueur de son niveau, mais le mercato ne fait que commencer et il y a un marché pour Griezmann.

« Si les choses commencent à bouger, nous sommes ouverts à toutes les propositions car nous sommes dans une période délicate financièrement et nous devons équilibrer les comptes pour respecter les règles du fair-play financier de la ligue. »

jouer 0:40 Luis Garcia réagit aux informations selon lesquelles Lionel Messi a accepté un contrat de plusieurs années avec Barcelone.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Le courrier quotidien écrit que Chelsea envisage de déménager pour Sergio Romero. Le gardien argentin est lié à un déménagement à Boca Juniors depuis l’expiration de son contrat avec Manchester United, mais il semble maintenant que le joueur de 34 ans pourrait rester en Premier League avec Thomas Tuchel désireux d’ajouter un gardien de but expérimenté pour le starter. Edouard Mendy. Bien qu’après avoir été assis sur le banc pendant des années à Old Trafford, il est difficile de voir Romero accepter un autre rôle partiel.

– La Fiorentina est sur le point d’achever la signature du défenseur slovène Vid Koderman, selon Calciomercato. Un accord pour l’arrière gauche de Maribor devrait coûter environ 1 million d’euros, le club de Serie A envisageant de développer le joueur de 18 ans au sein de l’équipe première. Le jeune espoir a déjà figuré en Ligue Europa cette saison.

– Paulo Dybala‘s L’agent rencontrera la Juventus la semaine prochaine alors que le club cherche à accepter les termes d’un nouvel accord pour le joueur de 27 ans, a déclaré Fabrice Romano. L’avenir de l’attaquant a été incertain au cours de l’été alors que la partie italienne poursuit son projet sous le deuxième mandat de Massimiliano Allegri, mais il semble maintenant que les deux parties se rapprochent d’un accord contractuel.

– Un autre de Fabrice Romano, qui dit que le Real Madrid n’a pas l’intention de laisser Vinicius Junior allez cet été au milieu des rumeurs d’intérêt de Manchester United. Le journaliste italien affirme qu’aucune approche officielle n’a été faite au sujet d’un accord pour le Brésilien. L’ailier de 21 ans a connu une saison mitigée la saison dernière, marquant seulement trois buts en 35 apparitions en Liga.

– Villarreal laisse l’ancien défenseur de Premier League Ramiro Funes Mori partir pour Al Nasr, écrit Mundo Deportivo. Le défenseur central rejoindra le club saoudien pour un montant de 2,5 millions d’euros après un séjour de trois ans en Espagne. Le joueur de 30 ans a joué 10 fois pour Villarreal la saison dernière alors que le club remportait la Ligue Europa.

– Calciomercato rapporte que l’Internazionale souhaite vivement Denzel Dumfries. Le joueur de 25 ans a suscité l’intérêt de toute l’Europe – Everton en particulier – après une série de performances impressionnantes à l’Euro 2020 pour les Pays-Bas. Son agent Mino Raiola serait en train de gérer les négociations avec le PSV Eindhoven, le club néerlandais ne permettant pas à son arrière droit vedette de partir facilement.