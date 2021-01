La carrière de Paul Pogba à Manchester United a été en proie à des incohérences.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France a été déplacé autour de plusieurs rôles de milieu de terrain et a eu du mal à clouer sa place dans l’équipe de premier choix d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’arrivée de Bruno Fernandes alors que Pogba était écarté d’une blessure au début de 2020 a posé un nouveau défi.

Il a été rapporté que Pogba «détestait» le rôle plus profond dans lequel il était initialement déployé lorsque Fernandes est arrivé.

Il n’était pas d’accord avec Ole Gunnar Solskjaer sur sa position dans le côté et ses performances reflétaient ses frustrations.

Pogba n’a jamais caché son rôle de prédilection.

«Je dirais milieu de terrain à gauche [is my best position]», A-t-il déclaré à Sky Sports en 2016 lorsqu’il a rejoint les Red Devils.

«Si vous jouez un trois, je peux jouer à droite ou à gauche, mais je me sens plus à l’aise pour jouer à ma gauche.