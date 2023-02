Paul Pogba n’a toujours pas joué pour la Juventus depuis son retour alors que le déménagement tourne au désastre

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, n’a pas encore joué depuis son retour très attendu à la Juventus l’été dernier.

Les fans des Bianconeri étaient enthousiasmés par la perspective d’accueillir à nouveau Pogba, mais le joueur de 29 ans a été écarté d’une blessure au genou peu de temps après avoir signé un contrat de quatre ans.

Ce problème l’a finalement forcé à manquer la Coupe du monde au Qatar et bien qu’il se soit depuis remis de sa blessure au genou, il semble qu’il y ait maintenant d’autres complications et qu’il n’ait pas encore joué une seule minute lors de son deuxième passage à Turin.

“Paul Pogba n’est pas disponible”, a déclaré samedi l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match à domicile contre la Fiorentina dimanche.

“Il ne peut pas faire partie de l’équipe, je suis désolé mais c’est la réalité maintenant. Il est toujours blessé et je ne sais pas quand il reviendra. Je l’attends.”

C’est une autre mauvaise nouvelle pour la Juventus, qui languit actuellement à la 10e place après une déduction de 15 points pour des irrégularités dans ses transferts ces dernières années.

Mais la saison n’a pas été excellente non plus sur le terrain, avec un certain nombre de résultats décevants en Serie A – notamment des défaites à domicile et à l’extérieur contre le promu Monza et une défaite 5-1 contre le leader Napoli.

La Juventus a également perdu cinq de ses six matches de groupe en Ligue des champions et n’a atteint la Ligue Europa qu’à la différence de buts devant l’équipe israélienne du Maccabi Haifa.