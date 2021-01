La seconde venue de Paul Pogba à Manchester United ne s’est pas déroulée comme prévu pour l’une ou l’autre des parties.

Les efforts continus de Pogba et de son agent pour le sortir de son deuxième passage à Old Trafford ont irrité les fans de United, tandis que le milieu de terrain n’a pas répondu aux attentes sur le terrain.

Mais le record de 89 millions de livres sterling du club de United a rappelé sa valeur durable, avec un objectif étonnant de placer les Reds en tête du classement pour la première fois en deux ans et demi.

Quand il est sur son jeu, comme il était ici à Turf Moor, il y a peu de joueurs plus accomplis dans le monde que Pogba, qui a dirigé le jeu et l’a finalement remporté pour United.

Si souvent accusé de paresse, c’est Pogba qui a commencé le mouvement qui a conduit au vainqueur à la 71e minute, remportant une tête au milieu de terrain avant d’appliquer une superbe volée au centre de Marcus Rashford.

La victoire de United a prolongé sa course invaincue en championnat à 11 matchs et leur a mis trois points d’avance sur Liverpool, son rival et champion, avant la confrontation de dimanche à Anfield.

Bien que United ait remporté le premier match de la saison 2018-19, la dernière fois qu’ils étaient à la première place après 17 matchs, c’était en décembre 2012, lorsque Sir Alex Ferguson a signé le 20 titre de champion du club.

Depuis lors, United a volé entre la deuxième et la septième place du tableau, manquant de cohérence pour organiser un défi de titre crédible – jusqu’à présent sous l’ancien attaquant Ole Gunnar Solskjaer.