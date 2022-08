Paul Pogba «menacé par des gangsters» – alors que son frère jure de faire des déclarations «explosives» à son sujet | Nouvelles du monde

Paul Pogba affirme qu’il est menacé par des gangsters qui tentent de l’extorquer.

La police française a ouvert une enquête sur les allégations du footballeur, selon l’agence de presse AFP.

Cela vient après que le frère de la star de la Juventus ait affirmé qu’il prévoyait de faire de “grandes révélations” qui inciteraient les fans et les coéquipiers à le regarder sous un jour différent.

Les réseaux sociaux de Mathias Pogba vidéo a également promis de révéler “des choses très importantes” sur la superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe – ainsi que des questions “d’intégrité” concernant l’agent de Pogba Rafaela Pimenta.

Il a déclaré: “Je crois que le public français, italien et anglais, les fans de mon frère, et plus encore – l’équipe de France, l’équipe de la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses afin de faire un bilan éclairé. décider s’il mérite l’admiration, le respect et l’amour du public.”

Publiant le clip en quatre langues, Mathias Pogba – qui a joué pour Crawley Town et Partick Thistle – affirme que ses motivations seront révélées avec le temps et que ses allégations sont “explosives”.

Dans un communiqué, les avocats, mère et agent de Paul Pogba ont déclaré : « Les récentes déclarations de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles interviennent après des menaces et tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba.

“Les organes compétents en Italie et en France ont été informés il y a un mois et il n’y aura pas d’autres commentaires concernant l’enquête en cours.”

Répondant à la déclaration dimanche soir, Mathias Pogba a publié une rafale de tweets avec des affirmations plus infondées – et a écrit en français que “les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que vous sur cette terre”.

Pogba est actuellement absent pour blessure à la Juventus, mais devrait revenir bientôt et faire partie de l’équipe de France lors de la Coupe du monde de cet hiver au Qatar. Il jouait auparavant pour Manchester United.