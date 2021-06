Paul Pogba – Manchester United n’a pas proposé de nouveau contrat

Manchester United n’a pas proposé de nouveau contrat à Paul Pogba, a déclaré jeudi l’international français lors d’une conférence de presse.

« Il me reste un an de contrat, tout le monde le sait. Je sais que le club est… eh bien, il n’y a pas encore eu d’offre concrète. Cela n’a pas été fait. Nous avons terminé la saison avec la Ligue Europa puis nous sommes allés en vacances. Donc, je ne me suis pas assis avec Ed Woodward et le manager. Nous n’avons pas parlé et bien sûr, je suis toujours à Manchester United « , a déclaré Pogba, répondant à une question sur son avenir.

Des sources ont déclaré à ESPN que le club craignait qu’il n’épuise son contrat et soit prêt à prolonger l’accord actuel du Parisien.

Pogba, 28 ans, a déménagé de la Juventus à Old Trafford pour 100 millions d’euros à l’été 2016, après avoir laissé les géants de la Premier League en liberté pour la Juve quatre ans plus tôt. Pour le moment, cependant, il attend toujours une offre, mais a déclaré qu’il se concentrerait désormais pleinement sur les prochains euros avec Les Bleus.

« Mes seules pensées pour l’avenir sont maintenant sur l’Euro. Je veux vraiment me concentrer sur mon tournoi. Je ne veux pas que les gens disent: » Oh, il n’est pas concentré parce qu’il pense à son club, à son avenir, à sa situation.’ Concernant mon club, quand il y a une compétition comme ça, j’évite tout [thinking about it].

« C’est pourquoi j’ai un agent et il s’occupe de tout ça. Et non je n’ai pas le numéro de Nasser Al-Khelaifi », a-t-il ajouté. L’abandon du nom du président du PSG concernait une blague faite plus tôt cette semaine par Kingsley Coman et Presnel Kimpembe qui ont demandé à leur coéquipier s’il allait appeler Al-Khelaifi en vue d’un transfert au PSG.

Le milieu de terrain de United a également minimisé les rumeurs de tension au sein de l’équipe de France entre Olivier Giroud et Kylian Mbappe. Mbappe a contesté un commentaire fait par Giroud mardi soir après la victoire 3-0 contre la Bulgarie sur le fait de faire de bonnes courses mais de ne pas récupérer le ballon.

Selon le journal L’Equipe, l’attaquant du PSG était agacé contre Giroud et souhaitait avoir une conférence de presse pour répondre. Didier Deschamps a refusé et Pogba a déclaré qu’il n’y avait rien entre les deux joueurs.

« Les seules tensions, elles sont dans notre dos et dans nos jambes et le kiné s’en occupe ! Non, il n’y a rien entre eux. Il y a une super ambiance dans l’équipe. ne ressentez aucune tension », a expliqué Pogba.