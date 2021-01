Paul Pogba a révélé qu’il était furieux dans le vestiaire après avoir raté une grosse chance pour Manchester United contre Liverpool lors de leur match nul 0-0 dimanche.

Le milieu de terrain français est passé de zéro à héros contre Fulham mercredi alors que son étourdissant à longue portée a aidé son équipe à une victoire 2-1 et a vu United revenir en tête du classement de la Premier League.

Mais il était moins clinique à Anfield ce week-end, saisissant une chance de marquer un vainqueur tardif alors qu’il aurait dû faire mieux.

S’adressant à Sky Sports après la victoire sur Fulham, Pogba a admis qu’il était furieux de lui-même face à l’occasion manquée et qu’il était ravi de mettre les choses au point à Craven Cottage.

« Ce n’est pas comme si je m’étais excusé auprès de mes coéquipiers, mais j’étais vraiment en colère, vraiment en colère », a déclaré Pogba.

«J’étais vraiment proche d’un but et j’aurais dû faire mieux. Aujourd’hui, je suis vraiment content.

«Je l’ai bien frappé. Je ne m’attendais pas à ce que le pied gauche soit comme ça. Si vous n’essayez pas, si vous ne tirez pas, vous ne savez pas ce qui va se passer.

« C’était un beau but et une belle victoire. C’était important et nous avons eu une victoire difficile. Nous savions que ce serait comme ça. Nous l’avons fait à la dure et de la belle manière. »