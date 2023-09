Paul Pogba : le milieu de terrain de la Juventus provisoirement suspendu pour délit antidopage | Actualités footballistiques

Le milieu de terrain de la Juventus, Paul Pogba, a été provisoirement suspendu pour délit antidopage, selon le tribunal national antidopage italien.

Le test, réalisé après la victoire de la Juve à l’Udinese le 20 août, a détecté des niveaux élevés de testostérone, une hormone qui augmente l’endurance des athlètes.

Nado Italia, l’agence antidopage, a déclaré que Pogba avait été suspendu provisoirement avec effet immédiat. En attendant un essai et des tests sur un échantillon de secours « B », il risque une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans.

C’est une autre note négative pour un joueur qui souffre de blessures depuis qu’il a rejoint la Juventus en provenance de Manchester United il y a un peu plus d’un an. Il a été exclu de la participation de la France à la finale de la Coupe du monde l’année dernière en raison d’une blessure au genou.

Une enquête policière est également en cours en France sur des allégations selon lesquelles Pogba aurait été la cible d’extorsion de fonds, notamment de son frère aîné, Mathias, qui a nié tout acte répréhensible.

C’est également un nouveau coup dur pour la Juventus après une saison marquée par des enquêtes sur de fausses comptabilités et des rapports irréguliers sur le paiement des salaires. Les poursuites judiciaires ont abouti au retrait du club turinois par l’UEFA de la compétition européenne cette saison.

Pogba et la Juventus n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

