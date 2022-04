Paul Pogba hué par les fans de Man Utd: Ralf Rangnick insiste sur le fait qu’il n’est pas juste de cibler des individus | Nouvelles du football

Ralf Rangnick insiste sur le fait qu’il n’est pas juste de cibler des individus après que Paul Pogba a été hué hors du terrain par certains supporters de Manchester United lors de la victoire 3-2 de samedi contre Norwich en Premier League.

Le triplé de Cristiano Ronaldo à Old Trafford a renforcé les espoirs de United de se classer parmi les quatre premiers après les défaites des rivaux Arsenal et Tottenham, mais le résultat a passé sous silence une autre performance décevante et les supporters locaux n’ont pas eu peur de montrer leur mécontentement.

Pogba, dont le contrat avec United expire à la fin de la saison, est revenu dans la formation de départ mais a eu du mal à avoir un impact contre l’équipe inférieure de la Premier League et a été remplacé par Juan Mata à la 74e minute avec le score à 2-2. .

Pogba a été hué par les supporters de Manchester United lorsqu’il a été remplacé à la 74e minute





Le milieu de terrain de United a ensuite été raillé alors qu’il quittait le terrain avant de tendre l’oreille vers un virage particulièrement critique alors qu’il descendait le tunnel à plein temps.

Bien que Rangnick admette qu’il n’a pas entendu les huées d’une section de partisans mécontents, il insiste sur le fait qu’il n’est pas d’accord avec leurs actions.

« Je ne l’ai pas entendu moi-même, pour être honnête », a déclaré Rangnick. « Mais nous en parlions avec mon personnel dans mon bureau dans le vestiaire.

« Je pense que les fans ici sont incroyables, vraiment. Le soutien dans le stade aujourd’hui était encore une fois génial, ça n’aurait pas pu être mieux.

« Je peux comprendre si les fans sont frustrés et déçus – nous aussi. Les choses sont restées, pour autant que je sache, paisibles tout le temps.

« Je ne pense pas qu’il soit logique de prendre et de cibler une personne ou des joueurs individuels, car c’est une responsabilité collective.

« Même si vous regardez dans le passé, pour moi cela n’a pas de sens et c’est pourquoi je défendrai et protégerai toujours mes joueurs. »

Le triplé de Cristiano Ronaldo a renforcé les espoirs de Manchester United de se classer parmi les quatre premiers





L’éclat individuel du coéquipier de Pogba, Ronaldo, a mis United à seulement trois points des Spurs, quatrièmes, alors que la saison entame ses dernières semaines, mais l’équipe de Rangnick continue de sembler défensivement vulnérable.

Norwich n’avait marqué que huit buts à l’extérieur en Premier League cette campagne avant son déplacement à Manchester. Ayant eu 15 tirs dans le match, l’équipe de Dean Smith se sentira sans aucun doute malmenée de ne pas être sortie d’Old Trafford avec au moins un point.

Rangnick a déclaré: « Nous n’avons pas bien défendu. Nous aurions dû mieux défendre les deux buts et David de Gea nous a maintenus dans le match avec un arrêt brillant.

« Dans l’ensemble, il était très important de gagner le match, mais la façon dont nous avons joué défensivement après avoir mené 2-0 n’était pas suffisante.

« C’est une question d’intensité et de physique. Avant le premier but, nous avions le ballon à nos pieds sur la ligne de touche mais si vous n’êtes pas assez physique à ces moments-là pour protéger le ballon, vous pouvez même perdre le ballon dans ces zones et à l’intérieur. quelques secondes, ils avaient un en-tête libre dans notre propre boîte.

« Cela n’a pas de sens de regarder et de s’intéresser uniquement aux autres résultats, nous devons prendre soin de nos propres résultats. Aujourd’hui, nous avons obtenu le résultat mais avec la performance globale, nous devons absolument élever ce niveau contre Liverpool mardi. et la même chose à l’extérieur à Arsenal et à domicile contre Chelsea. »

Quant à Ronaldo, il a maintenant marqué 60 tours du chapeau dans sa carrière professionnelle et compte 21 buts pour United cette saison dans toutes les compétitions.

« Comme contre Tottenham, il a été très crucial aujourd’hui », a ajouté Rangnick. « Le deuxième et le troisième n’étaient pas des buts faciles, la façon dont il a pris ces deux buts était tout simplement exceptionnelle. »

