Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a prédit une «bataille» à Anfield dimanche – et a rappelé à Liverpool ce qui est en jeu.

Les Red Devils se sont hissés en tête du classement grâce au vainqueur de Pogba contre Burnley en milieu de semaine.

Ils ont trois points d’avance sur le champion en titre de Liverpool avant leur voyage à Merseyside dans ce qui devrait être un moment clé dans la course au titre.

Pogba insiste sur le fait que United est prêt pour un après-midi difficile et est bien conscient de l’importance d’affronter ses rivaux.

Mais il a rappelé à Liverpool que la défaite les laissera six points derrière et avec du terrain pour rattraper le côté d’Ole Gunnar Solskjaer dans la course au titre.

Pogba a déclaré au site officiel de Man Utd: «Nous connaissons l’histoire. Nous savons que c’est Liverpool. Tout le monde le sait.

«Nous savons qu’ils sont deuxièmes, ils savent que nous sommes les premiers. On sait que si on gagne on a six points [on them], tout le monde le sait, »

« Ce n’est pas la jeu, oui c’est un jeu et ça va être un jeu difficile. Mais je ne pense pas que ce jeu décidera de la ligue. Je sais que ça va faire une différence, mais ça ne décidera pas de la ligue.

«Nous devons le considérer comme un match difficile en championnat, pas comme la Jeu. Il y aura beaucoup de jeux qui feront la différence et seront très importants.