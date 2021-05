Paul Pogba et Amad Diallo de Manchester United lèvent le drapeau de la Palestine après le match nul de la Premier League avec Fulham | Actualités du football

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que le point de vue des joueurs devrait être respecté après que Paul Pogba et Amad Diallo aient brandi un drapeau palestinien après le match nul 1-1 de Premier League mardi contre Fulham.

Les hostilités en cours entre Israël et les islamistes du Hamas qui dirigent Gaza sont les plus graves depuis des années et il n’y a eu aucun signe ferme d’un cessez-le-feu imminent malgré les appels internationaux à mettre fin à plus d’une semaine de combats.

Hamza Choudhury et Wesley Fofana de Leicester City avaient également brandi un drapeau palestinien après la finale de la FA Cup samedi et Solskjaer a déclaré que ses joueurs avaient droit à leurs propres opinions.

Pogba et Diallo ont manifesté leur soutien aux Palestiniens à Old Trafford mardi soir



« Je pense que nous devons avoir des joueurs d’horizons différents, de cultures différentes, de pays différents, et je pense que nous devons respecter leurs points de vue s’ils diffèrent de ceux de quelqu’un d’autre », a déclaré Solskjaer aux journalistes.

« Si mes joueurs pensent à autre chose que le football, c’est une chose positive et je pense que nous l’avons vu avec certains des joueurs avant cela, ils se soucient vraiment.

« Dites à Marcus Rashford, par exemple, la différence qu’il a fait. Nous respectons leur droit d’avoir un point de vue différent. »

Hamza Choudhury tient un drapeau palestinien alors qu’il célèbre Leicester remportant la FA Cup



Choudhury et Fofana ne feront face à aucune mesure disciplinaire après avoir célébré avec un drapeau palestinien après le succès final de la FA Cup de Leicester.

Le duo a tenu l’une ou l’autre extrémité du drapeau lors d’un tour d’honneur et Choudhury l’avait drapé sur ses épaules lorsqu’il a récolté sa médaille après la victoire 1-0 sur Chelsea à Wembley.

Cependant, la Fédération de football n’enquête pas sur l’utilisation générale des drapeaux sur le terrain de jeu.