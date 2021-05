Paul Pogba et Amad Diallo agitent le drapeau de la Palestine en signe de solidarité après le match de Manchester United

Paul Pogba et Manchester United Son coéquipier Amad Diallo a brandi un drapeau palestinien sur le terrain d’Old Trafford après le match nul 1-1 de mardi contre Fulham. Le milieu de terrain de United Pogba a semblé recevoir le drapeau par un fan alors que les joueurs se frayaient un chemin sur le terrain lors du traditionnel tour d’honneur après leur dernier match à domicile de la saison de Premier League. Le vainqueur français de la Coupe du monde Pogba et l’ailier ivoirien Diallo, tous deux musulmans, ont affiché le drapeau en soutien à la Palestine, avec environ 10000 fans qui regardaient après la levée des restrictions relatives aux coronavirus.

L’intense campagne de bombardements israélienne sur Gaza a tué 213 Palestiniens, dont 61 enfants, et blessé plus de 1400 personnes à Gaza en plus d’une semaine de combat contre le groupe islamiste Hamas, selon le ministère de la Santé à Gaza.

Le bilan des morts du côté israélien est passé à 12 lorsqu’une volée de roquettes tirées par le Hamas a tué deux ressortissants thaïlandais travaillant dans le sud d’Israël.

Des milliers de manifestants ont défilé samedi pour soutenir les Palestiniens dans les grandes villes européennes, notamment Londres, Berlin, Madrid et Paris, alors que la pire violence depuis des années faisait rage entre Israël et les militants à Gaza.

Joueurs de Leicester Hamza Choudhury et Wesley Fofana ont montré leur soutien pour les Palestiniens après la victoire 1-0 de samedi contre Chelsea en finale de la FA Cup.

Le milieu de terrain anglais Choudhury et le défenseur français Fofana ont été vus tenant un drapeau palestinien sur le terrain de Wembley.

Un message publié sur les réseaux sociaux par le milieu de terrain d’Arsenal Mohamed Elneny montrant son soutien au peuple palestinien a été frappé par la réaction des supporters juifs.

L’Égyptien a posté sur son compte Twitter: «Mon cœur et mon âme et mon soutien pour vous Palestine».

Arsenal a confirmé à Sky Sports qu’ils avaient parlé avec Elneny après que des inquiétudes concernant le poste aient été soulevées par l’un des sponsors du club, la cafetière Lavazza.

