Paul Pogba est la clé des plans de transfert de Man United après les accords de Jadon Sancho et Raphael Varane

Manchester United a signé Paul Pogba de la Juventus pour 89,3 millions de livres sterling pour les transformer en prétendants à la Premier League en 2016, mais, cinq ans plus tard, décharger le milieu de terrain français détient désormais la clé de leurs perspectives de titre.

Lever 50 millions de livres sterling ou plus en permettant à Pogba de quitter le club avant l’expiration de son contrat en juin 2022 pourrait faire la différence entre United faisant une ou deux signatures prioritaires – Jadon Sancho et Raphael Varane – ou avoir les ressources nécessaires pour se déplacer vers d’autres cibles, y compris Kieran Trippier, Eduardo Camavinga et Jules Kounde.

Des sources ont déclaré à ESPN que les propriétaires de United, la famille Glazer, avaient donné au manager Ole Gunnar Solskjaer un fonds de transfert de 100 millions de livres sterling pour la fenêtre d’été, mais ce chiffre sera complété par tout argent collecté par les départs de ces joueurs réputés ne pas avoir de avenir à Old Trafford.

Il y a un certain nombre de joueurs que United lâchera volontiers s’ils reçoivent la bonne offre. Jesse Lingard, Brandon Williams, Diogo Dalot, Alex Telles, Phil Jones, Andreas Pereira, Daniel James et potentiellement Anthony Martial pourraient tous quitter United cet été si une offre acceptable de les signer est reçue. United a également quatre gardiens de but senior dans ses livres suite au transfert gratuit de Tom Heaton d’Aston Villa, donc Dean Henderson ou David de Gea pourraient également déménager, en prêt ou de façon permanente.

Mais Pogba est probablement le changeur de jeu pour United en raison des frais de transfert que le joueur de 28 ans commande toujours sur le marché des transferts.

Dans l’état actuel des choses, United a déjà dépensé 72,9 millions de livres sterling de son fonds de 100 millions de livres sterling en signant l’ailier anglais Sancho du Borussia Dortmund. Le club tente toujours de négocier des frais avec le Real Madrid pour signer Varane, le club espagnol retenant un montant irréaliste de 60 millions de livres sterling pour le défenseur central qui entame la dernière année de son contrat, mais le Real ayant besoin de collecter des fonds pour leur propre programme de reconstruction, cet accord est susceptible de se produire dans la région de 40 millions de livres sterling à un moment donné.

Si United peut accepter des frais d’environ 40 millions de livres sterling pour le défenseur français, cela porterait leurs dépenses estivales au-delà de 110 millions de livres sterling, ils devront donc trouver un moyen de gagner plus d’argent afin de faire de nouvelles signatures.

Le déchargement des joueurs marginaux ne soulèvera qu’une quantité limitée, Lingard étant susceptible d’en rapporter le plus après son impressionnante période de prêt à West Ham la saison dernière. Si United peut lever 20 millions de livres sterling avec la sortie de Lingard, ils pourraient raisonnablement s’attendre à porter leurs accords sortants à 50 millions de livres sterling en laissant partir Williams, Dalot, Telles, Jones, Pereira et James. Martial rapporterait peut-être également environ 25 millions de livres sterling, mais il n’y a pas de file d’attente de clubs qui attendent de dépenser ce genre d’argent pour signer l’attaquant français incohérent au milieu de la pandémie de COVID-19.

Mais alors que le directeur du football John Murtough et le directeur technique Darren Fletcher ont aidé United à se concentrer davantage sur le recrutement cet été, avec des accords déjà conclus pour Sancho et Heaton, la réalité reste que les Glazers et le vice-président exécutif sortant Ed Woodward ont la finale dire sur les tenants et les aboutissants.

Murtough et Fletcher ont enlevé une grande partie du gros du travail à Woodward en se concentrant sur les défis quotidiens concernant les tenants et les aboutissants des joueurs, mais la politique de transfert continue d’être définie par les Glazers et Woodward est toujours le gardien entre le recrutement le personnel et les propriétaires.

Le message d’en haut est clair : de l’argent doit être collecté en réduisant l’effectif afin de dépenser davantage pour de nouvelles recrues au-delà de Heaton, Sancho et Varane. C’est pourquoi l’avenir de Pogba est devenu si crucial pour les espoirs de Solskjaer de constituer une équipe victorieuse cet été.

jouer 0:54 Mark Ogden de l’ESPN FC explique ce que serait une saison réussie pour Jadon Sancho après son transfert à Manchester United.

Des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie de United était peu confiante dans le fait que Pogba signerait un nouveau contrat avant son expiration dans moins de 12 mois. Publiquement, le message est que des pourparlers sont en cours sur un nouvel accord, mais la réalité est que United le laissera partir si le Paris Saint-Germain donne suite à sa tentative de signer le joueur.

La sortie de Pogba verrait incontestablement United perdre l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais il a rarement été à la hauteur de cette facturation depuis son arrivée de la Juventus dans un transfert record de 89,3 millions de livres sterling en août 2016.

Ainsi, l’argent que sa sortie pourrait générer, en plus de la probabilité de 50 millions de livres sterling collectés par d’autres transferts sortants, donnerait à Solskjaer 90 à 100 millions de livres sterling supplémentaires à dépenser cet été et cette somme pourrait ouvrir la porte aux arrivées de Trippier, Camavinga et Koundé.

United verrait également sa masse salariale réduite de 300 000 £ par semaine – 15,6 millions de livres sterling par an – si Pogba passait à autre chose et cette économie pourrait aider à payer la majeure partie des salaires de deux ou trois nouvelles recrues.

De nombreux autres clubs sont dans la même position qu’ils cherchent à faire évoluer les joueurs avant de pouvoir en amener. Manchester City évalue quels joueurs pourraient aider à décrocher les meilleures cibles Harry Kane et Jack Grealish, tandis que le Real Madrid et Barcelone doivent également faire preuve de fermeté. décisions commerciales qui ne troublent généralement que les petits clubs.

Le principal problème de United est de trouver des clubs qui prendraient leurs joueurs marginaux et Pogba, cependant. Le PSG est la seule équipe à avoir un intérêt confirmé pour Pogba, bien qu’il puisse encore être utilisé dans le cadre d’un accord d’échange pour Varane si le Real continue de faire attendre United.

Quant au reste des joueurs que Solskjaer est prêt à laisser partir, il s’agira peut-être d’attendre les derniers jours de la fenêtre de transfert le mois prochain avant que les accords ne soient conclus. Que United puisse attendre aussi longtemps est une autre affaire, mais sanctionner la sortie de Pogba dans les semaines à venir pourrait être la décision qui fera une énorme différence pour Solskjaer et ses chances de remettre le titre, ou n’importe quel trophée, à Old Trafford la saison prochaine.