Paul Pogba décide de ne pas se faire opérer du genou pour garder les espoirs de la Coupe du Monde de la FIFA

Paul Pogba a décidé de ne pas subir d’opération au genou et misera sur le repos et la rééducation pour le remettre en forme à temps pour jouer pour la France lors de la finale de la Coupe du monde plus tard cette année, ont rapporté les médias mercredi.

Le milieu de terrain de la Juventus s’est endommagé le ménisque lors de l’une de ses premières séances d’entraînement avec son nouveau club à la fin du mois dernier alors qu’ils étaient en tournée à Los Angeles.

Une intervention chirurgicale l’exclurait de la Coupe du monde du Qatar du 21 novembre au 21 décembre. 18 ans et Pogba, qui compte 91 sélections pour son pays, opterait plutôt pour une “thérapie conservatrice”.

L’Italien Tuttosport a déclaré que le régime consisterait en trois semaines dans le gymnase et la piscine, puis deux semaines de travail individuel. Tout se passe bien, Pogba reviendrait à temps pour pouvoir se préparer pour la Coupe du monde où la France entamerait sa campagne contre l’Australie à Doha le 22 novembre.

Le quotidien sportif français L’Equipe a déclaré mercredi que la décision de Pogba l’avait mis sur une trajectoire de collision avec son nouveau club, qui voulait qu’il subisse une intervention chirurgicale et rate la Coupe du monde afin qu’il puisse être de retour pour eux dans la deuxième partie de la saison.

Pogba est revenu à la Juventus après plusieurs saisons tumultueuses à Manchester United.

