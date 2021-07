Paul Pogba de Manchester United soutient Simone Biles pour une « force indéniable » sur la décision en matière de santé mentale

Paul Pogba de Manchester United a publiquement soutenu la décision de Simone Biles de se concentrer sur sa santé mentale. Photo de MICHAEL SOHN/POOL/AFP via Getty Images

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a félicité la gymnaste américaine Simone Biles pour sa « force indéniable » après s’être retirée des épreuves des Jeux olympiques de Tokyo pour se concentrer sur sa santé mentale.

La championne olympique en titre s’est retirée de la finale par équipe et s’est également retirée du concours général individuel de jeudi le lendemain pour prendre soin de son bien-être mental.

La jeune femme de 24 ans a reçu de nombreux éloges pour sa décision et Pogba a été l’un des athlètes à la soutenir publiquement.

« Un moment de force indéniable de @simone_biles, » Pogba a tweeté mercredi.

« Nous nous concentrons toujours sur l’aspect physique de la santé mais l’aspect mental est tout aussi important. Lorsque vous prenez soin des deux, vous vous épanouirez dans la vie! »

l’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant. 🤍 – Simone Biles (@Simone_Biles) 29 juillet 2021

Biles a remercié tout le monde pour leur soutien jeudi et tweeté: « L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant. »

Pogba n’a pas encore repris les plans de pré-saison de United après la course de la France aux huitièmes de finale de l’Euro 2020.

United n’a remporté qu’un match de pré-saison sur trois jusqu’à présent et a fait match nul 2-2 lors d’un match amical contre les nouveaux arrivants de Premier League Brentford mercredi à Old Trafford.