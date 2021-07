Paul Pogba de Manchester United élude la question sur le transfert du Real Madrid

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, n’a pas tardé à éviter de répondre aux questions sur son avenir et un éventuel transfert au Real Madrid cet été.

Pogba, 28 ans, a encore un an sur son contrat à Old Trafford, mais a déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier qu’on ne lui avait pas proposé de nouveau contrat.

Des sources ont déclaré à ESPN que United craignait que Pogba ne résilie son contrat et parte avec un transfert gratuit l’été prochain.

S’exprimant dans une émission de télévision espagnole « El Chiringuito », On a demandé à Pogba pourquoi il ne jouait pas pour Madrid et il a ri et a répondu : « Je m’y attendais.

» je suis arrivé [on the show] et je veux vous remercier tous, je vais continuer mes vacances et je dois y aller maintenant car ils m’attendent. »

Des sources ont également déclaré à ESPN que United était sur le point de conclure un accord pour signer le coéquipier de Pogba en France, Raphael Varane, de Madrid cet été.

Paul Pogba était l’un des meilleurs joueurs de la France à l’Euro 2020. Photo par Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images

Les deux joueurs ont été impliqués dans la superbe sortie de la France de l’Euro 2020 après avoir perdu contre la Suisse aux tirs au but mardi et Pogba a déclaré que les joueurs devaient assumer la responsabilité du résultat.

« [I feel] triste parce que nous savions que nous aurions pu nous qualifier et j’ai pleuré parce que c’était de notre faute si nous ne nous sommes pas qualifiés », a-t-il déclaré.

« Mais nous savons que c’était un match qui restera dans l’histoire car il y avait beaucoup d’émotion pour tout le monde, nous et les supporters. C’était une leçon pour nous tous, moi-même et l’équipe et nous allons passer à autre chose. «

Kylian Mbappe a raté le penalty décisif lors de la fusillade, mais Pogba a défendu l’attaquant du Paris Saint-Germain et a déclaré qu’il se remettrait de la situation.

Lorsqu’on lui a demandé si Mbappe était à blâmer pour l’élimination de la France, Pogba a répondu : « Bien sûr que non. Quand nous avons de grands joueurs, de grandes choses sont attendues.

« Tout le monde s’attend à ce qu’il marque cinq buts et qu’il remporte le Soulier d’or de l’Euro, mais à mon avis, il s’est créé des occasions, a travaillé dur, a donné son âme et a tout laissé sur le terrain, ce qui est le plus important.

« C’est un grand joueur qui apprendra de ça, il grandira et il reviendra comme jamais auparavant. Il n’est pas à blâmer, c’est à nous tous parce que nous sommes tous dans le même bateau. »