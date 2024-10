Paul Pogba aperçoit la lumière au bout du tunnel et une chance de rejouer – mais où ?

« Enfin, le cauchemar est terminé », a déclaré vendredi soir Paul Pogba, reconnaissant et soulagé de voir un rayon de lumière au bout du tunnel sombre dans lequel il se sent enfermé depuis si longtemps.

Sept mois après avoir été frappé d’une suspension de quatre ans pour violation du dopage, Pogba a appris auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) qu’il avait partiellement obtenu gain de cause en appel. Sa suspension a été réduite à 18 mois, ce qui laisse entrevoir la perspective d’un retour à l’action en mars 2025.

Mais où ? Il y a loin de l’époque où il était autrefois le joueur le plus cher du football mondial – et à l’heure actuelle, il semble peu de chances de réintégration à la Juventus, dont l’entraîneur Thiago Motta n’aurait guère pu paraître moins intéressé samedi à faciliter la rédemption de Pogba. histoire.

La Juventus devait mettre fin au contrat du milieu de terrain français si l’interdiction initiale de quatre ans était confirmée par le TAS. Le verdict de vendredi laisse la Juventus attendre que le TAS publie les raisons de sa décision, peut-être dès lundi. Des discussions avec Pogba et son agent Rafaela Pimenta suivront, mais il est peu probable qu’une réconciliation soit une priorité à l’ordre du jour du club italien.

Pogba aurait cependant été euphorique lorsque le verdict en appel a été rendu vendredi. Non seulement il pouvait commencer à réfléchir à la piste de son retour, mais le CAS avait accepté l’explication proposée par le joueur et son équipe juridique : plutôt que d’être un « tricheur de drogue », il avait, de bonne foi, pris un complément alimentaire qui, à son insu, selon lui, contenait la substance interdite déhydroépiandrostérone (DHEA).

Son appel a été mené par l’avocat sportif Mike Morgan, qui a représenté avec succès l’ancien champion du monde de boxe poids lourd Tyson Fury et le sextuple vainqueur du Tour de France Chris Froome dans des affaires de dopage.

Le nom de Pogba n’a pas été blanchi ; il a reconnu dans la déclaration de vendredi qu’il avait été coupable d’un « délit de responsabilité stricte ». Mais ce qui a été dégagé, au moins dans une certaine mesure, est une piste de retour.



Pogba joue pour la Juve contre Empoli en septembre 2023 (Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Avoir été suspendu au-delà de son 34e anniversaire, en mars 2027, aurait pu effectivement mettre un terme à sa carrière. La perspective de revenir sur le terrain d’entraînement en janvier et d’être disponible pour jouer à nouveau à partir du 11 mars – où que ce soit – change considérablement la donne.

« Cela a été une période extrêmement pénible dans ma vie parce que tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été suspendu », a déclaré Pogba dans un communiqué vendredi.

Il est toujours en attente. Mais il n’est plus à l’arrêt complet.

Lors d’une conférence de presse pour prévisualiser le match de son équipe contre Cagliari, l’entraîneur de la Juventus, Motta, a répondu aux questions sur Pogba en affirmant que le club évaluerait ce qu’il fallait faire.

Un peu ostensiblement, semble-t-il, il a ajouté que le milieu de terrain « a été un grand joueur » – a été — mais qui « n’a pas joué depuis longtemps ».

La dernière apparition en compétition de Pogba remonte à près de 17 mois. Depuis qu’il a rejoint la Juventus en grande pompe à l’été 2022, pour un contrat qui valait initialement 500 000 € par semaine (420 000 £, 550 000 $), il n’a débuté qu’un seul match en raison a) de problèmes de blessures persistants, b) d’une lutte pour récupérer. l’aptitude et la forme et c) l’interdiction qui a débuté, initialement à titre provisoire, en septembre 2023.

Mais le « cauchemar » dont Pogba a parlé dure depuis des années, remontant à sa période malheureuse à Manchester United.



Pogba et Lilian Thuram regardent la France à Düsseldorf lors de l’Euro 2024 (Image Photo Agency/Getty Images)

Lors de son audience d’appel à Lausanne le 30 août, il a déclaré au TAS que c’était le désespoir de laisser ses blessures derrière lui qui l’avait poussé, de bonne foi, à prendre un complément alimentaire contenant de la DHEA.

Sa défense s’est concentrée sur un voyage aux États-Unis en novembre 2022 – lors de la Coupe du monde au Qatar, qu’il a raté en raison d’une blessure au genou.

Au cours de ce voyage, il s’est rendu dans une clinique de bien-être dans l’espoir de découvrir pourquoi il souffrait de tant de blessures et quel type d’action il pourrait entreprendre pour les éviter à l’avenir.

Une série de tests sanguins et biométriques ont soulevé divers problèmes, notamment un manque de vitamine D. Pogba affirme que le médecin de la clinique, qui prétend avoir travaillé avec de nombreux athlètes dans le sport américain, lui a prescrit une cure de comprimés pour remédier à sa carence en vitamine D.

Pogba n’y a guère pensé jusqu’en août 2023, lorsque l’Organisation nationale antidopage italienne (NADO) l’a sélectionné pour un contrôle antidopage après le match d’ouverture de la Juventus en Serie A contre l’Udinese, pour lequel il était un remplaçant inutilisé.

Son test s’est révélé positif, tout comme un échantillon « B », l’ONADO déclarant que son échantillon contenait des « métabolites non endogènes de testostérone » et que les résultats étaient « cohérents avec l’origine exogène des composés cibles ».

Il s’est immédiatement vu imposer une interdiction provisoire, qui a été prolongée par l’ONAD à quatre ans en février dernier.

Dès le début, Pogba a déclaré à la Juventus qu’il avait pris des suppléments nutritionnels sans savoir qu’ils l’exposaient à un risque de dopage. Il a admis qu’il avait eu tort de le faire à l’insu et sans la permission du club.

Son argument, tant lors de l’audience initiale de l’ONAD que lors de l’appel devant le TAS, était qu’il n’avait jamais recherché un avantage susceptible d’améliorer ses performances. Son équipe juridique a fait valoir que, même si des études ont montré que la DHEA offre des avantages potentiels en matière d’amélioration des performances aux athlètes féminines, il existe peu de preuves d’un tel avantage pour les hommes.

La sympathie au sein de la hiérarchie de la Juventus était naturellement limitée. Il y avait déjà du mécontentement face à sa lutte pour retrouver sa forme physique lors de sa première saison. Prendre des suppléments nutritionnels à l’insu du club était considéré comme extrêmement irresponsable.

La possibilité de résilier immédiatement son contrat a été discutée, mais n’a pas été possible en attendant l’issue de son recours devant le TAS. Au lieu de cela, il a dû s’entraîner loin des installations du club avec un salaire réduit à 2 000 euros par mois, selon les termes d’un accord entre les clubs italiens et l’Union des footballeurs professionnels italiens (AIC).



Pogba regarde la Juventus affronter Empoli en septembre 2023 (Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

La prochaine étape n’est pas claire, mais rien n’indique que la Juventus soit impatiente de l’accueillir à nouveau au sein du groupe, et encore moins avec son plein salaire. Au début de cette saison, son maillot n°10 a été attribué à l’international turc de 19 ans Kenan Yildiz.

Diverses destinations alternatives ont été proposées dans des rapports, notamment la Major League Soccer ainsi que la Saudi Pro League, mais des sources proches de Pogba, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation, ont déclaré ce week-end qu’il était beaucoup trop tôt pour prédire quoi que ce soit au-delà de la nécessité de clarifier les plans de la Juventus.

Aussi positif que soit le verdict de vendredi, il semble qu’il y ait un long chemin à parcourir avec le type de statut dont Pogba jouissait en tant que l’un des footballeurs les plus talentueux et les plus célèbres au monde.

Au cours de ses six années à United, il y a souvent eu une différence considérable entre l’énorme talent de Pogba et sa production – et certainement entre sa production et sa réputation mondiale – mais, à son meilleur, il est (ou, pour reprendre les mots de Motta, a été) un merveilleux joueur.

Samedi, il a publié une story Instagram montrant certains de ses plus grands moments avec la Juventus, United et l’équipe de France lors de leur campagne victorieuse de la Coupe du monde en 2018.

C’était tout un showreel, un rappel d’un talent qui n’a vacillé que sporadiquement ces dernières années – et au cours des trois dernières saisons, remontant à sa misérable dernière année à Manchester, à peine même cela.

Dans une interview au journal français Le Figaro en 2022Pogba a déclaré qu’il s’était senti déprimé lors de différents passages à United. « Bien sûr, nous gagnons beaucoup d’argent et nous ne nous plaignons pas vraiment, mais cela ne vous empêche pas de traverser ces moments de votre vie – comme le monde entier – qui sont plus difficiles que d’autres », a-t-il déclaré. « Dans le football, ce n’est pas acceptable.

« Mais nous ne sommes pas des super-héros. Nous ne sommes que des êtres humains.

Les difficultés personnelles de Pogba se sont aggravées en 2022 lorsqu’il a fait l’objet d’un prétendu complot d’extorsion qui a conduit à l’arrestation de cinq personnes, dont son frère Matthias, qui a ensuite été libéré.

Dans une interview avec Al Jazeera enregistrée avant l’annonce du test positifPogba a déclaré : « L’argent change les gens. Cela peut briser une famille. Cela peut créer une guerre. Parfois, j’étais seul et je pensais : « Je ne veux plus avoir d’argent. Je ne veux tout simplement plus jouer.’

De tels sentiments de résignation auraient pu survenir plus facilement lorsque la possibilité de jouer n’était pas là – et lorsque la perspective d’un retour semblait si lointaine.

Mais que ce soit à la Juventus ou plus probablement ailleurs, Pogba voit désormais un moyen de revenir en arrière. Il s’est senti stimulé non seulement par le verdict du TAS, mais aussi par le soutien qu’il a reçu, tant en public qu’en privé.

La réponse de Kylian Mbappe et d’autres sur la page Instagram de Pogba vendredi témoigne de la popularité durable du milieu de terrain dans le jeu, en particulier au sein de l’équipe de France.



Les supporters français expriment clairement leurs sentiments à l’Euro 2024 (Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Il a également été chaleureusement accueilli lorsqu’il est arrivé à l’Allianz Arena dimanche après-midi pour assister à la Juventus lors de son match nul 1-1 contre Cagliari. Il a publié sur Instagram une photo d’une étreinte avec son ancien coéquipier Giorgio Chiellini, remerciant le joueur de 40 ans pour son soutien.

Pogba a le type de personnalité qui inspirera toujours affection et bonne volonté. À son meilleur, sa nature contagieuse et enthousiaste faisait partie de ce qui faisait de lui un joueur si captivant.

Il espère qu’après le verdict de vendredi, il pourra le redevenir. Il y a encore tellement de choses à résoudre ; S’il n’y a pas de retour à la Juventus, où se situe son avenir ? Mais il y a enfin de la lumière au bout du tunnel.

