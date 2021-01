Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Paul Pogba était « à son meilleur » après que le but du milieu de terrain contre Burnley ait envoyé Manchester United en tête de la Premier League.

Le Français a marqué avec une volée sublime pour donner à United une victoire 1-0 à Turf Moor et permettre à l’équipe de Solskjaer de se lancer dans l’affrontement crucial de dimanche avec les champions de Liverpool avec trois points d’avance au sommet.

« J’ai toujours dit que Paul était un grand joueur pour nous », a déclaré Solskjaer. « C’est un bon personnage dans le vestiaire, c’est toujours celui que les gars regardent et c’est un champion du monde bien sûr, et je pense qu’il est à son meilleur en ce moment. »

C’est la première fois que United arrive en tête de la Premier League en janvier depuis 2013, lorsque l’équipe de Sir Alex Ferguson a remporté le titre et la victoire à Burnley organise un voyage alléchant à Anfield dimanche.

« Quelle excellente position », a déclaré Solskjaer. « Nous savons que ça va être dur mais nous sommes prêts et affamés, ce qui est bien et nous n’aurions pas pu demander un meilleur moment pour y aller.

« Nous y allons en sachant que nous jouons la meilleure équipe à un kilomètre et demi du pays au cours de la dernière année et demie. Nous avons hâte d’y être et c’est un excellent test pour savoir où nous en sommes contre une bonne équipe.

« Bien sûr, nous savons que nous allons aux champions, ils ont eu trois saisons et demie incroyables, donc nous savons que ce sera un match difficile pour nous, mais nous sommes prêts pour cela. »

Après le match, Pogba a déclaré: « Nous savons que le match d’aujourd’hui a été très dur, très difficile et évidemment nous voulions gagner.

« Nous savons que ce n’est pas facile de jouer ici. Nous avons obtenu les trois points et nous en sommes heureux, mais il y a encore un long chemin et maintenant nous nous concentrons à nouveau jusqu’à la fin de la saison. »