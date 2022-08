Paul Pogba a payé 100 000 € à des extorqueurs

Les procureurs français enquêtent sur des allégations selon lesquelles Paul Pogba, vu ici avec Kylian Mbappe, aurait été la cible d’extorsion par son frère. FRANCK FIFE/AFP/Getty Images

Le vainqueur de la Coupe du monde, Paul Pogba, a versé 100 000 € (100 000 $) à un groupe organisé comprenant son frère qui tentait de lui extorquer des millions, ont annoncé mardi des responsables français.

Les procureurs français enquêtent sur des allégations selon lesquelles Pogba aurait été la cible d’extorsion par son frère, Mathias Pogba, et des amis d’enfance de la banlieue est de Paris, où ils ont grandi. Ils ont exigé 13 millions d’euros au milieu de terrain français et l’ont intimidé à plusieurs reprises, affirmant qu’il ne les soutenait pas après être devenu une star internationale.

Aucune accusation n’a encore été portée, ont déclaré les procureurs, mais des sources ont déclaré à ESPN que Pogba avait déclaré à la police que le groupe lui avait dit qu’il leur devait de l’argent pour s’occuper de lui dans sa jeunesse et qu’ils s’attendaient à un remboursement en espèces.

Un responsable proche de l’enquête a confirmé mardi à ESPN que Pogba avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait déjà payé 100 000 €.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat conformément à la pratique officielle lors d’une enquête en cours.

Selon les médias français, Paul Pogba a déclaré aux enquêteurs que les extorqueurs voulaient le discréditer en affirmant qu’il avait demandé à un sorcier de jeter un sort à une autre star française, Kylian Mbappe.

Paul Pogba a nié l’allégation.

Mathias Pogba a semblé dimanche répondre à la plainte du sorcier dans un message Twitter, adressé à Mbappe: “Kylian, tu comprends maintenant? Je n’ai rien contre toi, ce que je dis est pour ton bien, tout est vrai et connu, le sorcier est connu !”

Mbappe n’a pas répondu et n’a pas commenté le scandale qui semble découler d’une querelle familiale.

Une source a déclaré à ESPN que la famille Mbappe surveillait la situation.

L’entraîneur de l’équipe de France Didier Deschamps est au courant du problème entre Pogba et son frère depuis un certain temps maintenant et surveille également la situation, ont déclaré des sources à ESPN.

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graet, a minimisé le scandale qui concerne deux des stars françaises à quatre mois de la Coupe du monde.

“Ce ne sont que des rumeurs à ce stade”, a déclaré Le Graet dans une interview à Radio Monte Carlo lundi.

Concernant Paul Pogba, qui est actuellement écarté par une blessure au genou, Le Graet a ajouté : “J’aime Paul. J’espère que cela ne remet pas en cause son [World Cup] place du côté français.”

L’affaire est devenue publique après que Mathias Pogba a publié sur les réseaux sociaux le week-end dernier des menaces de partager des révélations “explosives” sur son frère, l’agent de Paul, Rafaela Pimenta, et Mbappe.

Dans les vidéos Instagram, Mathias semblait lire une déclaration en italien, espagnol, anglais et français promettant de “grandes révélations”.

“Tout cela risque d’être explosif”, a ajouté Mathias.

Selon des sources ESPN, un ami d’enfance de Pogba qui a passé beaucoup de temps dans la maison de Pogba à Manchester, a volé 200 000 € via l’une de ses cartes de crédit.

Le radiodiffuseur public français BFM a rapporté mardi que Pogba avait effectué le paiement en avril après avoir été menacé par des hommes masqués et armés dans un appartement parisien en mars alors qu’il était en France pour des matchs de l’équipe nationale.

Le groupe a également fait des demandes à Pogba au centre d’entraînement de la Juventus à Turin.

Il a déclaré que son frère Mathias était parmi eux, selon les informations de France-Info, également un diffuseur public.

En réponse, Paul Pogba a publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat indiquant que les allégations de son frère s’ajoutaient “aux menaces et aux tentatives d’extorsion d’un gang organisé contre Paul Pogba”.

Le parquet de Paris a annoncé lundi avoir ouvert une enquête ce mois-ci pour tentative d’extorsion organisée, qui est traitée par la police anti-corruption. Il ne fournirait pas plus de détails concernant une enquête en cours.

Paul Pogba, 29 ans, a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018 et est revenu cet été à la Juventus après six saisons à Manchester United.

Mathias Pogba, de trois ans son aîné, est également un joueur de football qui a passé la majeure partie de sa carrière avec des équipes de niveau inférieur en Europe.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.