Ole Gunnar Solskjaer a averti qu’aucun joueur n’est plus grand que Manchester United – y compris Paul Pogba.

Pogba est en forme et tire avec des buts et des passes décisives malgré le franc-parler de son agent Mino Raiola affirmant que le vainqueur de la Coupe du monde de France est «malheureux» à Old Trafford.

Raiola s’agite une fois de plus pour déplacer Pogba à la Juventus ou au Real Madrid l’été prochain.

Mais alors que United se prépare à affronter Leeds dans un match difficile pour ses quatre meilleurs espoirs, Solskjaer insiste sur le fait que le milieu de terrain de 27 ans montre qu’il est un joueur d’équipe.

«Paul était ici en tant qu’enfant chez les moins de 18 ans, nous l’avons signé très tôt, il vient avec l’ADN de Man United en lui», a déclaré Solskjaer.

«Il sait de quoi nous parlons. Man United, c’est faire partie d’une équipe. Je ne supporterais personne de penser qu’il est plus grand que Man United parce que personne ne l’est.

«Absolument personne ne l’est et Paul le sait. Ce n’est pas seulement Paul, c’est pour nous tous.

«Paul a toujours été un garçon ambitieux qui adore jouer au football. Il s’entraîne bien, il ne refuse jamais de s’entraîner ou de jouer, il a une bonne attitude.