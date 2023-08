Paul Pierce se souvient de la sortie turbulente d’ESPN après la vidéo d’un strip-teaseur viral

En apparaissant sur Fox’s Étoiles sur Mars Paul Pierce se rétracte du licenciement d’ESPN et le blâme finalement sur l’alcool.

En ce qui concerne les meilleures histoires « tout ne devrait pas être publié en ligne », Paul Pierce figure au premier rang de la liste. En 2021, il a été renvoyé d’ESPN après être allé sur Instagram Live lors d’une soirée entre garçons. De plus, la soirée et la vidéo présentaient des strip-teaseuses et des frottements aux épaules. Pas idéalement le comportement que vous voyez affiché par Employés ESPN et Disney. Dans un récent épisode de l’émission de concours de célébrités Fox Etoiles sur Mars il a parlé de l’épreuve.

Selon TMZ, son co-concurrent Lance Armstrong n’avait jamais entendu parler de l’incident d’ESPN. Pierce a dû donner un aperçu à Armstrong stupéfait tout en révélant des informations supplémentaires. Il a peint le tableau d’une fête d’anniversaire innocente où l’on jouait au poker avec « beaucoup d’alcool ».

« C’était toute une grande controverse », a déclaré l’ancienne star des Celtics à Lance. « Je veux dire que ce n’était pas illégal, mais c’était juste des filles… des filles qui secouaient leur cul. »

Cela a incité Armstrong à demander comment diable la vidéo a-t-elle fait surface à laquelle Paul a dû admettre qu’il avait provoqué le drame sur lui-même.

« Je l’ai fait accidentellement, mon imbécile **. » À quoi Lance en plaisantant a taquiné Paul « B * tch, quel âge as-tu?! »

Pierce a continué à essayer de minimiser la situation en demandant Tinashe parler au clip et confirmer à quel point il était inoffensif. Bien qu’elle ait reconnu que c’était inoffensif, elle a également compris pourquoi il avait perdu son emploi. Pierce a également demandé s’il serait même là s’il n’y avait pas eu le tir. Je suppose que tout arrive pour une raison.

Vous pouvez regarder l’épisode complet ce soir à 20 heures.