PAUL Pierce a juré qu’il reviendrait après son départ d’ESPN, ne révélant aucun secret, mais a déclaré qu’il était plutôt excité pour cela.

La légende de la NBA a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de son éviction de la chaîne sportive à la suite de son histoire bizarre sur Instagram Live le montrant en train de fumer de la substance avec des strip-teaseuses – et a plutôt promis un retour encore plus grand.

Pierce a filmé une femme en train de twerk sur le sol alors qu’il faisait la fête lors d’une diffusion en direct sur Instagram samedi matin Crédit: Instagram

Pierce a été licencié par ESPN après avoir publié une vidéo Instagram racée Crédit: Instagram

« La vérité va rebondir comme jamais auparavant … c’est tout ce que vous devez savoir », a déclaré Pierce à TMZ alors qu’il sortait du restaurant Il Pastaio à Beverly Hills vendredi soir.

Les théories montent sur ce que serait son plus grand et meilleur retour, certaines personnes pensant qu’il se dirigera vers Barstool Sports après que son fondateur Dave Portnoy ait tweeté à la légende après son départ d’ESPN.

Cela survient alors que Pierce a été soutenu par l’animatrice d’ESPN Michelle Beadle après avoir perdu son emploi au réseau sur un flux en direct Instagram avec des strip-teaseuses twerking.

Beadle a montré de l’amour à son ancien collègue ESPN sur Instagram en plaisantant qu’ils devraient commencer une nouvelle émission de cuisine et en lui disant de «réserver les danseurs».

ESPN annonce Paul Pierce et Michelle Beadle en 2019 Crédits: Getty

Pierce est resté de bonne humeur dans un post Instagram mardi Crédit: Getty Images / Instagram @paulpierce

Pierce, 43 ans, avait publié mardi une vidéo sur Instagram dans laquelle il restait optimiste malgré le contrecoup des images racées qu’il avait diffusées aux petites heures de samedi matin.

« Je veux remercier tous mes supporters, remercier tous mes ennemis et tout, mais vérifiez-le, des choses plus grandes et meilleures vont arriver », a-t-il déclaré dans le message.

« Ne t’inquiète pas pour ça. Tu tombes deux fois, tu te lèves trois fois. Tu sais, souviens-toi juste de toujours sourire. »

«Des choses plus grandes et meilleures sur le chemin. # Vérité», répéta-t-il dans la légende.

Beadle faisait partie de plusieurs célébrités à envoyer son soutien à Pierce, qui a nommé son compte sur les réseaux sociaux « The Truth », après que les fans aient sévèrement critiqué l’ancien analyste.

L’ancienne star de la NBA a dit « des choses plus grandes et meilleures sur le chemin » Crédit: Getty Images / Instagram @paulpierce

Paul Pierce et Michelle Beadle sont photographiés à la mi-temps du troisième match de la finale de la NBA 2018 Crédits: Getty

«On dirait que notre émission de cuisine et de danse peut enfin avoir lieu», a-t-elle écrit.

«Vous réservez les danseurs. Je vais prendre de la bouffe. Boom. Emmy. «

« Green Light Gang! Que faisons-nous? » a ajouté le rappeur 50Cent.

Il a été confirmé lundi qu’ESPN avait coupé les liens avec l’ancien joueur controversé des Boston Celtics.

Cela est venu après qu’il ne s’est pas excusé pour la diffusion en direct sur son compte Instagram alors qu’il prenait des photos avec des femmes en bikini et les filmait en train de twerk sur le sol.

Le père de trois enfants marié a également été montré recevant un massage du cou de l’une des femmes alors qu’il fumait ce qui semblait être de la marijuana.

Paul Pierce a diffusé en direct alors qu’il prenait des photos avec des femmes légèrement vêtues Crédit: Instagram

Paul Pierce a joué dans la NBA pendant 19 saisons avant de devenir analyste ESPN Crédits: Getty

La superstar de la NBA n’a pas encore commenté directement sa diffusion en direct controversée publiée dans les premières heures de samedi matin, uniquement sur son licenciement.

Son nom était à la mode sur Twitter samedi après-midi alors que les fans l’appelaient à s’excuser et lui prédisaient qu’il serait sanctionné par ESPN.

Plus tard dans la journée, l’ancien analyste d’ESPN était revenu sur Twitter pour dire «bonjour» mais n’avait pas répondu aux questions sur la vidéo.

Lundi, il est de nouveau revenu sur Twitter, apparemment de bonne humeur, malgré l’annonce de son licenciement.

« Je ne peux pas perdre même si je perds, je gagne », a-t-il déclaré.

Cela faisait suite à une vidéo publiée plusieurs heures plus tôt dans laquelle Pierce affirmait que « de grandes choses vont bientôt arriver ».

«Restez à l’écoute, assurez-vous de sourire», a-t-il écrit.

Pierce est resté provocant sur Twitter après son licenciement ESPN Crédit: Twitter / Paul Pierce

Pierce est marié à sa femme Julie depuis dix ans Crédits: Getty

Le New York Post rapporte qu’ESPN a licencié l’analyste, qui était l’un des principaux contributeurs des émissions NBA Countdown et The Jump, parce qu’il avait posté la vidéo de son propre chef.

S’il avait été filmé à son insu, il pourrait encore avoir un emploi, ont déclaré des initiés.

Pierce est apparu imperturbable par la réaction alors même que les fans lui posaient des questions sur sa femme pendant le cycle de vie.

« Que pense sa femme? » on a demandé.

Pierce est marié à sa femme Julie depuis dix ans.

Le couple a commencé à se fréquenter pendant le week-end des étoiles en 2005 et a deux filles et un fils.

La star du sport a joué dans la NBA pendant 19 ans et a été le joueur par excellence des finales NBA 2008 avec les Boston Celtics.