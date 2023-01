Paul Pelosi s’est battu pour le marteau lors de l’attaque de 2022: vidéo

Avertissement : Vidéo graphique jointe.

Une vidéo rendue publique vendredi montre le mari de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, aux prises avec son agresseur pour le contrôle d’un marteau quelques instants avant qu’il ne soit frappé à la tête lors d’une attaque brutale au domicile du couple à San Francisco l’année dernière.

Les images de la caméra corporelle montrent que le suspect David DePape arrache l’outil à Paul Pelosi, 82 ans, et se précipite vers lui avec le marteau au-dessus de sa tête. Le coup porté à Pelosi se produit hors de la vue de la caméra et les officiers – l’un d’eux jurant – se précipitent dans la maison et sautent sur DePape.

Pelosi, apparemment inconscient, peut être vu allongé face contre terre dans son haut de pyjama et ses sous-vêtements. Les responsables ont déclaré plus tard qu’il s’était réveillé dans une mare de son propre sang.

La libération intervient après qu’une coalition d’agences de presse, dont l’Associated Press, a demandé l’accès aux preuves que les procureurs ont jouées en audience publique le mois dernier. Le bureau du procureur du district de San Francisco avait refusé de mettre les pièces à conviction à la disposition des journalistes.

Un juge d’un tribunal d’État a jugé mercredi qu’il n’y avait aucune raison de garder la vidéo secrète.

Les preuves comprennent des parties de l’appel au 911 de Paul Pelosi le 28 octobre, ainsi qu’une vidéo d’une caméra de surveillance de la police du Capitole, une caméra corporelle portée par l’un des deux policiers arrivés en premier à la maison et un enregistrement audio de près de 18 minutes. de l’interview de DePape avec la police.

La vidéo de la police du Capitole montre DePape se diriger vers une porte vitrée peu après 2 heures du matin, partir puis revenir avec un grand sac à dos et deux autres sacs. Il posa les objets et sortit un marteau, s’arrêtant pour mettre des gants, et l’utilisa pour briser la vitre de la porte afin qu’il puisse passer par une ouverture.

DePape a plaidé non coupable dans des affaires étatiques et fédérales en cours. Il est incarcéré sans caution. Il fait face à des accusations de tentative de meurtre, de maltraitance de personnes âgées et d’agression contre un membre de la famille immédiate d’un fonctionnaire fédéral.

Le défenseur public adjoint de San Francisco, Adam Lipson, qui représente DePape et s’était opposé à la publication des preuves dans un dossier judiciaire, a qualifié la publication de la vidéo de “terrible erreur” dans un communiqué vendredi.

“Les images sont incendiaires et pourraient alimenter des théories infondées sur cette affaire, et nous sommes extrêmement préoccupés par la capacité de M. DePape à obtenir un procès équitable”, a déclaré Lipson.

Les membres du Congrès ont fait face à une forte augmentation des menaces au cours des deux années qui ont suivi l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Lors de l’attaque du 6 janvier, les émeutiers ont chanté de manière menaçante pour l’orateur alors qu’ils se déchaînaient dans les couloirs pour tenter d’empêcher la certification de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump à l’élection présidentielle. Un homme a été reconnu coupable cette semaine de huit chefs d’accusation après avoir posé ses pieds sur un bureau dans le bureau de Pelosi et lui avoir laissé une note ponctuée d’un juron sexiste.

Paul Pelosi dormait au domicile du couple lorsque DePape – qui avait 42 ans à l’époque, soit environ la moitié de l’âge de Pelosi – est entré par effraction. Nancy Pelosi était à Washington à l’époque et sous la protection de son service de sécurité, qui ne s’étend pas à membres de la famille.

Après que DePape ait confronté Paul Pelosi dans sa chambre, Pelosi a tenté de se rendre à un ascenseur de la maison pour atteindre un téléphone, mais DePape lui a bloqué le chemin, ont précédemment annoncé les autorités. Pelosi a ensuite dit à DePape qu’il devait utiliser les toilettes, où son téléphone portable était en charge, lui permettant d’appeler le 911.

La police a félicité un répartiteur d’alerte pour avoir lu entre les lignes de la voix calme de Pelosi – et les réponses de DePape en arrière-plan – et avoir codé l’appel en priorité, ce qui a entraîné une réponse plus rapide de la police.

Paul Pelosi a ensuite subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains. Il est depuis apparu en public portant un chapeau et un gant pour couvrir ses blessures.

S’exprimant au Capitole des États-Unis après la diffusion de la vidéo, Nancy Pelosi a déclaré que son mari “fait des progrès mais cela prendra plus de temps”.

“Je n’ai pas entendu l’appel au 911. Je n’ai pas entendu les aveux. Je n’ai pas vu le cambriolage. Et je n’ai absolument aucune intention de voir l’agression mortelle contre mon mari”, a-t-elle déclaré.

La vidéo de la caméra corporelle de l’officier de San Francisco Kolby Wilmes commence avec des officiers s’approchant de la maison en brique et frappant à la porte. Il faut environ 20 secondes pour que la porte s’ouvre et pendant ce temps, les agents discutent pour savoir s’ils ont la bonne maison.

Lorsque la porte s’ouvre, Paul Pelosi dit: “Salut, les gars, comment allez-vous?”

Les deux hommes font face aux agents à la porte. Au départ, le marteau est dans l’ombre et il faut environ cinq secondes avant qu’une lampe de poche montre DePape tenant le manche d’un marteau avec sa main droite et serrant la main droite de Pelosi, qui agrippe la tête du marteau, avec sa main gauche. La lutte n’est pas apparente dans les premières secondes.

“Comment ça va mec?” demande l’officier.

“Tout va bien”, répond DePape.

“Lâchez le marteau”, dit l’officier.

DePape dit “euh, non” et commence à retirer l’outil de la prise de Pelosi. Pelosi dit: “Hé, hé.”

DePape prend le contrôle du marteau et termine avec sa droite et délivre un coup vicieux alors que Pelosi disparaît hors de vue et que les officiers se précipitent. Les officiers ont appelé à la sauvegarde alors qu’ils luttaient avec DePape et Pelosi était allongée sur le sol.

Dans une interview avec le lieutenant Carla Hurley de la police de San Francisco après son arrestation, DePape a déclaré qu’il ne regrettait pas l’attaque même si elle ne visait pas Nancy Pelosi, sa cible.

Surpris de trouver Paul Pelosi à la maison, DePape a décrit la majeure partie de leur rencontre comme “assez amicale”, mais a déclaré qu’il l’avait attaqué avec le marteau parce qu’il était en mission.

DePape a déclaré que l’attaque s’était produite très rapidement et il a rappelé comment cela avait pris les officiers par surprise.

“J’éloigne le marteau de lui, je passe à l’action”, a-t-il déclaré avec excitation dans la voix. “Ils passent à l’action. Ils sont comme sur moi instantanément.”

DePape a déclaré qu’il ne se souvenait pas du nombre de fois où il avait frappé Pelosi, mais a déclaré que c’était “de toute sa force”.

DePape a dit à Hurley qu’il poursuivait Nancy Pelosi pour avoir menti au public américain et qu’il prévoyait de la retenir en otage pour ses crimes. Il croyait au complot discrédité selon lequel les démocrates auraient volé les élections de 2020 à Trump.

Il a dit qu’il prévoyait de la retenir en otage et qu’il lui “casserait les rotules” si elle mentait.

Lorsque Hurley a demandé pourquoi DePape n’était pas parti lorsqu’il s’est rendu compte que Nancy Pelosi n’était pas à la maison et que la police était en route, il s’est comparé aux pères fondateurs, expliquant qu’il refusait de se rendre.

La police du Capitole des États-Unis a enquêté sur près de 10 000 menaces contre des membres l’année dernière, soit plus du double du nombre quatre ans plus tôt. Le département a fait face à de vives critiques à la suite de l’attaque contre Paul Pelosi. L’agence a accès à environ 1 800 caméras, dont une sur la maison du couple qui n’était pas surveillée pendant l’attaque car l’intervenant n’était pas là.

Des fonctionnaires à travers les États-Unis, des membres du conseil scolaire local aux travailleurs électoraux, ont également subi du harcèlement et de l’intimidation.

Ce mois-ci, un ancien candidat républicain à un siège à la State House au Nouveau-Mexique a été arrêté dans une série de fusillades ciblant les maisons ou les bureaux d’élus démocrates et un homme du Kansas a été reconnu coupable d’avoir menacé un membre du Congrès du GOP.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden continuait de condamner la violence politique.

“Je pense que vous n’avez même pas besoin d’une vidéo pour savoir à quel point l’attaque contre Paul Pelosi était horrible et inadmissible, et pour être très honnête, c’est un miracle que Paul n’ait pas été plus gravement blessé et nous sommes reconnaissants qu’il soit en route et continue de se redresser”, a-t-elle déclaré vendredi.

——



Les rédacteurs de l’Associated Press Lindsay Whitehurst, Lisa Mascaro et Darlene Superville à Washington ont contribué à ce rapport.