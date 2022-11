Paul Pelosi, membres de la famille Biden parmi 200 Américains sanctionnés par la Russie

La Russie a déclaré vendredi qu’elle interdisait à 200 Américains d’entrer dans le pays en représailles aux sanctions imposées à Moscou par l’administration Biden à propos de la guerre en Ukraine.

Des politiciens, des responsables gouvernementaux et des membres de leur famille, dont Paul Pelosi et la sœur et les frères du président Biden, ont été visés par les sanctions, Moscou affirmant avoir participé à la “campagne russophobe” contre le gouvernement du président russe Vladimir Poutine.

La Russie a déclaré dans un communiqué que l’interdiction était “en réponse à toutes les nouvelles sanctions personnelles constamment imposées par l’administration Biden non seulement contre les responsables russes, les représentants des milieux d’affaires et le public, les personnalités culturelles, mais aussi ceux qui, pour une raison ou une autre, sont répréhensibles à Washington », ajoutant que c’était « sur la base de la réciprocité » et pour leur soutien à l’Ukraine dans la guerre.

Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, les frères et sœurs de Biden, Valeri Biden Owens, ainsi que James et Francis Biden faisaient partie des membres de la famille figurant sur la liste.

Plusieurs sénateurs, républicains et démocrates, figuraient sur la liste : Bernie Sanders, I-Vt. ; Elizabeth Warren, D-Mass.; Marsha Blackburn, R-Tenn.; Tammy Baldwin, D-Wis.; Shelley Moore Capito, RW.Va. ; et Lisa Murkowski, R-Alaska.

Des responsables de l’administration Biden tels que le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra, l’attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre et le président de la Fed Jerome Powell ainsi que Ted Colbert, le chef de Boeing Defence, Space & Security, ont également été inclus.

L’administration Biden et les sanctions des pays alliés imposées à Moscou après l’invasion de l’Ukraine en février ont paralysé son économie alors qu’elle lutte pour atteindre ses objectifs dans une guerre qui dure depuis près d’un an.