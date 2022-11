Paul Pelosi est sorti de l’hôpital après une attaque au marteau

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré que son mari, Paul Pelosi, était sorti de l’hôpital jeudi après avoir été soigné pour des blessures causées par une agression violente la semaine dernière.

Dans un communiqué, Nancy Pelosi a déclaré: “Paul reste sous les soins des médecins alors qu’il continue de progresser dans un long processus de rétablissement et de convalescence. Il est maintenant chez lui.”

Pendant ce temps, l’homme canadien accusé d’avoir pénétré par effraction dans la maison du couple et d’avoir attaqué Paul Pelosi aurait dû être signalé par des agents de l’immigration et empêché de revenir aux États-Unis après avoir dépassé son autorisation d’entrée il y a plus de deux décennies, a déclaré jeudi un responsable fédéral.

David DePape, 42 ans, est entré légalement aux États-Unis en 2000, puis a quitté le pays et est revenu plusieurs fois, notamment en entrant en mars 2008 au poste frontière de San Diego à San Diego, a déclaré un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’ils étaient n’est pas autorisé à discuter de la question.

La plupart des Canadiens ne sont pas tenus d’obtenir un visa pour entrer aux États-Unis en tant que touristes et peuvent rester jusqu’à six mois. Le responsable a déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi les autorités américaines ont admis DePape après avoir dépassé la durée de son entrée en 2000.

Un véhicule du département de police de San Francisco est vu garé devant le domicile de Pelosis samedi. (Jeff Chiu/Associated Press)

Le département de la Sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu aux questions sur l’entrée de DePape aux États-Unis après avoir violé la loi sur l’immigration. Il a reconnu dans un communiqué que DePape avait été autorisé à entrer à San Diego depuis Tijuana le 8 mars 2008, mais n’a abordé aucune autre entrée.

La police de San Francisco a déclaré que DePape avait confronté Paul Pelosi dans la maison familiale de Pacific Heights le 28 octobre et avait demandé à savoir où se trouvait le président de la Chambre.

L’affaire pénale se poursuit vendredi

DePape a plaidé non coupable aux accusations portées contre l’État mardi et a été condamné à une détention sans caution. Son défenseur public, Adam Lipson, a déclaré qu’il était impatient de lui fournir une “défense juridique vigoureuse”.

DePape fait face à des accusations de tentative de meurtre, de cambriolage et de maltraitance envers les personnes âgées. Il fait également face à des accusations fédérales, notamment de tentative d’enlèvement d’un responsable américain. Son procès se poursuivra vendredi, bien que l’accusé ne comparaisse pas dans la salle d’audience. Une mise en accusation pour des accusations fédérales n’a pas été prévue.

Ce croquis du tribunal de lundi montre David DePape avec son bras en écharpe lors de sa comparution devant la juge de la Cour supérieure de San Francisco, Diane Northway. DePape, 42 ans, fait face à de multiples accusations pour l’attaque contre Paul Pelosi la semaine dernière. (Vicki Behringer/Reuters)

Dans le dossier du tribunal d’État, les procureurs ont détaillé l’attaque en termes clairs, affirmant que Paul Pelosi, 82 ans, avait été assommé par l’attaque au marteau et s’était réveillé dans une mare de son propre sang.

Deux officiers qui se sont précipités vers la maison après que Paul Pelosi a appelé le 911 ont vu DePape le frapper avec le marteau au moins une fois, le frappant à la tête, selon des documents judiciaires. Les responsables ont déclaré que l’agression avait été filmée sur les caméras corporelles des officiers.

DePape a grandi à Powell River, en Colombie-Britannique, mais a déménagé en Californie pour être avec une petite amie, a déclaré son beau-père Gene DePape à l’Associated Press la semaine dernière. Il a trois enfants avec deux femmes, a-t-il dit. Gene DePape a déclaré que le suspect avait vécu avec lui au Canada jusqu’à l’âge de 14 ans et qu’il avait été un garçon calme.

L’ex-petite amie de DePape, la militante nudiste de Bay Area Oxane “Gypsy” Taub, a déclaré au San Francisco Chronicle qu’elle avait rencontré DePape à Hawaï en 2000. Le couple vivait à Berkeley et avait deux enfants au cours de leur relation de 15 ans.

Mercredi, Nancy Pelosi est escortée jusqu’à un véhicule devant son domicile et celui de son mari Paul Pelosi à San Francisco. Nancy Pelosi n’était pas chez elle au moment de l’attaque. (Jeff Chiu/Associated Press)

Problèmes de dépassement de séjour

Il y a eu 684 499 dépassements de visa d’octobre 2019 à septembre 2020 parmi les visiteurs arrivés par avion ou par bateau. Le nombre total de dépassements de séjour est beaucoup plus important, mais n’a pas été quantifié car il n’inclut pas le nombre de personnes arrivant par voie terrestre, le principal moyen pour les Canadiens et les Mexicains d’entrer aux États-Unis.

Le coût et les obstacles technologiques pour développer un système de caisse aux passages terrestres encombrés avec le Canada et le Mexique sont énormes. Au cours de la période de 12 mois jusqu’en septembre 2020, plus de 52 000 Canadiens qui sont venus aux États-Unis par voie aérienne ou maritime avaient dépassé leur séjour légalement autorisé.

Malgré les défis, le responsable américain a déclaré que le dépassement de séjour de DePape aurait dû être noté dans les dossiers d’immigration, ce qui, en théorie, aurait dû empêcher les autorités de l’admettre.