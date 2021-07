Paul Orndorff, membre du Temple de la renommée de la WWE, est décédé à 71 ans

« M. Merveilleux » Paul Orndorff est décédé lundi à Fayetteville, en Géorgie, à l’âge de 71 ans. La disparition de la légende de la WWE a été annoncée par son fils Travis via Instagram. Orndorff était l’un des quatre hommes à participer à l’événement principal du premier combat de WrestleMania. La cause de la mort du catcheur légendaire n’a pas encore été annoncée. Travis a annoncé la disparition de son père en partageant un cliché avec lui sur Instagram. Travis a en outre présenté son père par son nom de bague comme «M. Formidable. »

Travis a poursuivi en expliquant que la plupart des fans du combattant légendaire « se souviendront de lui pour son physique et son intensité ». Mais pour lui, Orndorff sera toujours « Pop, Paw Paw et Daddy at home ».

Parlant de la haine des fans de combat envers Orndorff, Travis a déclaré que même si de nombreux adeptes de la lutte le détestaient, la star américaine les aimait pour cela.

Il a conclu son message en disant; Orndorff était «un père extraordinaire».

Au cours de sa carrière universitaire, Orndorff a joué au football pour l’Université de Tampa. Il a également été repêché lors du repêchage de la NFL en 1973 par les Saints de la Nouvelle-Orléans. Cependant, il n’a jamais joué au football professionnel car il a échoué son physique.

Après cela, Orndorff a choisi la lutte et a remporté de nombreux championnats secondaires, dont plusieurs titres nationaux des poids lourds NWA. En 1983, il signe son premier contrat avec la World Wrestling Federation (WWF). Au WWF, Orndorff était dirigé par Roddy Piper, qui lui a également donné son surnom de « M. Merveilleux ». Et bientôt, Piper et Orndorff ont pris d’assaut le monde de la lutte.

Le duo a également fait équipe contre Hulk Hogan et Mr. T. Shortly dans le premier WrestleMania. Après l’événement, Orndorff a changé de camp et a commencé à travailler avec Hogan. Cependant, Orndorff a également eu des retombées avec Hogan et cela a conduit à un match massif au Big Event à Toronto. Leur affrontement à Toronto attire plus de 75 000 fans et un match en cage d’acier lors du Main Event de Saturday Night.

Orndorff a également eu quelques passages avec la WCW et plusieurs autres promotions.

