La star de Telly, Paul O’Grady, a félicité les lecteurs au grand cœur du Sunday Mirror pour avoir collecté 85 000 £ pour notre appel de Noël.

L’hôte de For the Love of Dogs a soutenu notre campagne avec Save the Children pour acheter des cadeaux pour les enfants les plus vulnérables du pays et offrir des repas de Noël aux familles endurcies.

Il a déclaré: «L’argent contribuera grandement à faire une énorme différence pour les enfants qui vivent dans la pauvreté.

«Merci aux lecteurs de Sunday Mirror pour leur soutien et leur contribution à apporter un changement. Chaque centime compte. »

Le comédien Paul, 65 ans, faisait partie d’une série de célébrités qui ont uni leurs forces pour soutenir notre campagne de Noël Save a Kid.

Le comique Dom Joly et les chanteurs Fleur East et Leona Lewis ont également promis leur soutien.







Lors du lancement de notre campagne, nous avons révélé que les familles vivant sur la ligne de pain sont confrontées à la saison des fêtes la plus sombre de l’histoire, la pauvreté des enfants devant atteindre 5,2 millions d’ici 2022.

Nous avons entendu Kelly et Tony Fisher à Manchester – où plus de 40% des enfants vivent dans la pauvreté. Les pêcheurs, âgés respectivement de 36 et 41 ans, se passaient de l'essentiel simplement pour offrir des cadeaux de Noël à leurs quatre enfants.









Maintenant, grâce à votre aide, l’aide de la subvention de soutien d’urgence de Save the Children signifie qu’eux aussi peuvent passer un Noël plus heureux.

L’argent recueilli grâce à cet appel aidera Save the Children à soutenir d’innombrables autres familles avec des bons pour la nourriture et d’autres articles essentiels.

Dan Paskins, directeur de UK Impact chez Save the Children, a déclaré: «Nous ne pouvons pas remercier assez les lecteurs de Sunday Mirror.

«Leur incroyable générosité changera la vie des enfants à travers le pays, qui autrement auraient pu se passer de nourriture, de jouets ou même d’un lit pour dormir.

«Après une année incroyablement difficile, c’est tellement important de voir autant de gens creuser profondément pour donner aux enfants un avenir meilleur.

« Grâce aux généreux dons des lecteurs de Mirror, nous pouvons aider les enfants de tout le pays qui ont vécu une période très difficile cette année et protéger la magie de Noël. »