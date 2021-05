Paul O’Grady débarque dans une émission de discussion «  sale  » samedi soir alors qu’il prend un coup sur Graham Norton

Le présentateur de télévision Paul O’Grady reçoit son propre émission de discussion du samedi soir aux heures de grande écoute et il semble que ce sera le plus grossier à ce jour.

Saturday Night Line Up de Paul O’Grady avait déjà fait craindre qu’il ne soit trop impoli pour même être commandé.

12 L’émission a été qualifiée de potentiellement la plus grossière et la plus sale émission de télévision jamais vue Crédits: Getty – Contributeur

Cependant, la star de la télévision lauréate de la Bafta animera le spectacle à partir de l’automne – et sera salué: « Le spectacle le plus direct possible à la télé ».

Paul a enregistré une diffusion pilote non télévisée de l’émission devant un public en direct en octobre 2019, mais on ne savait pas si l’émission était appropriée pour être diffusée.

Reprenant la langue acide et les insultes fougueuses de son ancien personnage de dragueur, Lily Savage, l’animatrice née dans le Merseyside a critiqué plusieurs stars de la télévision pendant l’enregistrement.

Le joueur de 65 ans aurait dit au public que l’émission de discussion BBC1 de Graham Norton était devenue «ennuyeuse» – et se moquait des autres présentateurs pour être trop sains.

12 Paul O’Grady est devenu célèbre en tant qu’alter ego à la langue acérée Lily Savage Crédit: Times Newspapers Ltd

12 Graham Norton a récemment accepté un emploi chez Virgin Radio pour jusqu’à 1 million de livres sterling Crédits: Getty

Indiquant clairement qu’il voulait faire bouger les choses un peu mais qu’il était peu probable qu’il en ait l’occasion, il a ri: «Cela n’arrivera jamais à une série.

«C’est l’émission la plus sale qui soit à la télé.

«C’est trop impoli. Mais ils veulent un peu d’impolitesse maintenant.

«Je veux dire qui le putain veut regarder Alan Titchmarsh? Vous savez comment ils sont chez ITV, ils sont un peu croisés, n’est-ce pas? Phil et Holly – le couple qui se fait baiser si quelqu’un dit «clochard».

12 Lily Savage était une habituée de la télévision dans les années 90

12 Paul a critiqué Alan Titchmarsh, Graham Norton, Phillip Schofield et Holly Willoughby

Il a déclaré que certaines célébrités avaient été ignorées lorsqu’elles étaient assises sur le canapé de Norton aux côtés de A-listers, y compris lui-même, en jibing: « C’est comme le Graham Norton Show; vous êtes placé au bout du canapé et, bien sûr, à qui allez-vous Vous avez Meryl Streep à cette extrémité, moi à l’autre. Il ne va pas me parler, alors je suis assis là, je m’ennuie moins.

Malgré ses fouilles dangereuses, les courageux patrons d’ITV ont maintenant donné le feu vert à sa série.

Un initié de la chaîne a déclaré au Mirror: «C’était très drôle. Nous avons commandé plus d’épisodes et ils resteront proches du pilote. Ils sortiront plus tard cette année, probablement à l’automne.

12 L’amour des chiens a suivi Battersea Dogs and Cats chez les chiens de retour à la maison Crédits: Rex

12 Spice Girl, Emma Bunton a été interviewée sur le pilote pour le nouveau chat show Crédits: Getty

12 Le chanteur Martin Kemp est également apparu sur le pilote, filmé en 2019 Crédits: Rex

L’émission présentera également une forte interaction avec le public, car les personnes choisies pourront interroger des invités célèbres, se joignant à Paul alors qu’il les interroge en utilisant «des questions, des scénarios et des dilemmes intrigants».

On leur demandera également de s’aligner par ordre de «meilleur» à «pire», ou de «plus probable» à «moins probable», dans une variété de situations différentes.

Les producteurs sont maintenant à la recherche de membres audacieux du public désireux de participer.

L’émission, produite par la société d’O’Grady Olga TV, mettra en vedette Paul discutant avec des célébrités, après que Spice Girl Emma Bunton et la star du Spandau Ballet Martin Kemp soient apparus en tant qu’invités du pilote.

12 Paul O’Grady est devenu un trésor national au fil des ans Crédit: ITV

12 L’icône hollywoodienne Charlton Heston a une fois flirté avec Paul alors qu’il était dans son personnage de drag Crédit: Rex Features

Chaque épisode de la série en sept parties dure 45 minutes, comme il le disait à l’époque: «Je ne peux pas me contenter d’émissions d’une heure. Je suis à l’intérieur et à l’extérieur de moi.

O’Grady, qui a remporté un BAFTA en 2005 pour son émission de chat populaire, est d’abord devenu un succès à la télévision en tant que son alter ego de dragueur Lily Savage, présentant des émissions des années 90, notamment The Big Breakfast et Blankety Blank.

Son émission de discussion de jour est devenue un énorme succès pour ITV à partir de 2004 mais, après une retombée, elle a été déplacée sur Channel 4 en 2006 où elle a été diffusée pendant trois ans.

Cependant, en 2010, il a été accueilli de nouveau à ITV avec son émission du vendredi soir, Paul O’Grady Live.

12 Lily Savage est apparue pour la première fois dans The Big Breakfast en 1995 Crédit: Times Newspapers Ltd

12 L’interaction avec le public figurera dans la nouvelle émission, ce qui pourrait tout changer Crédits: Getty – Contributeur

En 2012, il a lancé la série à succès For the Love of Dogs qui compte neuf séries.

L’artiste anime également une émission de week-end pour BBC Radio 2 et a animé une reprise de Blind Date pour Channel 5 en 2017.

En 2020, le natif de Tranmere a accueilli Paul O’Gradys Great British Escape d’ITV où il a emmené les téléspectateurs dans le Kent, où il a vécu la majeure partie de sa vie adulte.