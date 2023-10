Paul O’Grady a un nouvel hôpital qui porte son nom – et c’est pour une cause qui lui tenait à cœur

BATTERSEA Dogs and Cats Home doit nommer son hôpital vétérinaire en l’honneur de la défunte star de la télévision Paul O’Grady.

Le présentateur amoureux des animaux, décédé en mars à l’âge de 67 ans, était ambassadeur de l’association.

Battersea Dogs and Cats Home va nommer son hôpital vétérinaire en l’honneur de feu la star de la télévision Paul O’Grady[/caption]

Cela fait suite au succès de son émission For The Love of Dogs pour ITV, qui a vu 11 séries tournées à Battersea.

Après sa mort, elle a créé un « fonds d’hommage » qui a permis de récolter 480 000 £.

La majeure partie de l’argent sera dépensée pour des « procédures médicales vitales et transformatrices » pour les animaux de compagnie.

Et cinq autres œuvres caritatives animalières chères à l’artiste recevront également 20 000 £ chacune.

Le veuf de Paul, Andre Portasio, a déclaré : « Cela me réconforte de savoir cela. . . L’héritage de Paul perdurera.

« Paul était tellement passionné par son soutien aux animaux sauvés.

«Cela me réconforte de savoir que grâce au travail acharné et à l’engagement de Battersea et d’autres organisations caritatives, l’héritage de Paul perdurera.

« Je sais que Paul aurait été heureux de savoir que les animaux les plus défavorisés qu’il aimait tant défendre reçoivent l’amour et le soutien qu’ils méritent. »