Paul Nicholls vise le grand prix du samedi d’été avec Darling Maltaix | Nouvelles de course

Paul Nicholls vise déjà un prix majeur avec Darling Maltaix dans le Betway Summer Plate de Market Rasen, alors que les préparatifs de la nouvelle saison de chasse nationale commencent à passer à la vitesse supérieure.

Le joueur de huit ans, propriété du syndicat Old Gold Racing, a gagné confortablement à Newton Abbot le mois dernier à son retour d’une longue pause, après avoir également eu une autre opération éolienne.

Nicholls espère que cela aurait dû le placer sur place pour l’affectation de samedi, mais il est conscient que la compétition sera beaucoup plus rude.

« C’est une course que tout le monde cible en été », a déclaré l’entraîneur multiple champion.

« Nous avons formé Darling Maltaix ce matin (jeudi). Il s’est entraîné pour cette course, et je suis très content de sa préparation – sa course et sa victoire à Newton Abbot le mois dernier l’ont vraiment renforcé.

« Samedi est l’une des courses les plus difficiles qu’il ait jamais courues, et cela promet d’être un concours compétitif, mais Darling est prêt pour cela.

« Il a l’air brillant dans sa peau, il est en forme, il est détendu et il travaille bien – il y a plein de petites miettes pour faire un gâteau ! »

Le gros handicap de ce week-end est depuis longtemps à l’ordre du jour de Darling Maltaix.

« Le Summer Plate a toujours été son objectif, mais nous voulions obtenir un point avant, donc ça s’est très bien passé », a ajouté Nicholls.

« Il n’a augmenté que de 3 livres, donc on ne peut pas trop s’en plaindre.

« Il a gagné sur le soft – il était mou l’autre jour. Mais un bon terrain lui va bien – le plus vite sera le mieux. »

Nicholls, pas vraiment connu pour ses pulls d’été, rapporte que la plupart de ses gros canons pour l’hiver sont maintenant retournés dans sa cour de Ditcheat après leurs pauses.

« Nous en avons 120 maintenant et nous irons tranquillement, tranquillement jusqu’à Chepstow en octobre », a-t-il déclaré.

« Chepstow est encore loin, et c’est là que nous visons toujours. Nous avons beaucoup de beaux chevaux. »

Le favori probable pour le Summer Plate est le capitaine novice du Dr Richard Newland, Tom Cat, qui a remporté ses trois derniers départs par 12, 11 et 29 longueurs respectivement.

Peter Bowen a déjà remporté la course à six reprises et selle à la fois Francky Du Berlais et le vainqueur du parcours et de la distance Lord Bryan dans sa tentative de remporter de nouveaux succès.

Bowen a déclaré: « Nous ciblons la course chaque année, car beaucoup de nos chevaux courent très bien à cette période de l’année. C’est également une bonne course pour les novices qui arrivent.

« Nous avons envoyé (Francky Du Berlais) à Cartmel l’autre jour, mais cette piste ne lui convenait pas du tout. Il était toujours en veilleuse et il ne pouvait pas vraiment entrer dans la course, mais il est resté très bien. et il n’a été battu que d’environ cinq longueurs – j’ai bon espoir avec lui.

« Lord Bryan va bien frais. Il a fait un bon travail mardi et c’est un grand voyageur, c’est ce que vous voulez là-bas. »

Solomon Gray et Danse Idol donnent un coup de main à Dan Skelton, tandis que Laura Morgan monte le Fire Away en classe après ses victoires sur les clôtures à Cartmel et ses haies à Worcester.

Amy Murphy, qui a décroché le Summer Plate l’année dernière avec Really Super, est cette année représentée par le fidèle Mercian Prince.

« Il est avec nous depuis le premier jour, et nous sommes vraiment chanceux de l’avoir », a-t-elle déclaré.

« Il a été tout simplement incroyable, et le voir entrer dans une autre troisième année est très excitant. Nous avons essayé de protéger sa marque sur les clôtures, c’est pourquoi il n’a pas été vu ces derniers temps.

« Il est un tel favori de la cour – s’il gagnait, je ne pense pas qu’il y aurait un œil sec dans la maison. »