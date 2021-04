Paul Nicholls a battu son meilleur total de vainqueurs en une seule saison alors que Threeunderthrufive lui a offert sa 172e victoire de la campagne à Perth mercredi.

Le gestionnaire de Ditcheat, qui sera couronné champion de Grande-Bretagne entraîneur National Hunt pour une 12e fois à la fin de la saison à Sandown samedi, a égalé son précédent record de 171 lorsque Samarrive a décroché l’or à Kempton lundi.

Et bien qu’il n’ait selle aucun coureur mardi, il est passé à la barre des 172 vainqueurs en décrochant le long métrage Listed de mercredi en Écosse.

Invaincu lors de ses trois premiers départs en haies avant de terminer sixième de l’Albert Bartlett au Festival de Cheltenham le mois dernier, Threeunderthrufive représentait une chance de 15-8 pour le British EBF William Hill Gold Castle « National Hunt » Novices ‘Hurdle.

Après avoir bien voyagé pendant une grande partie de la compétition de trois milles sous Adrian Heskin, le joueur de six ans s’est dégagé dans la ligne droite et a passé le poteau avec neuf longueurs et demie en main sur Castle Rushen.

Ce qui rend la réussite de l’entraîneur particulièrement impressionnante, c’est le fait que la saison n’a commencé que début juillet, plutôt que fin avril, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Bien que Nicholls n’ait pas réussi à ramener un gagnant au Festival de Cheltenham de cette année, il a quand même connu de nombreux moments forts, y compris une 12e victoire dans la King George VI Chase à Kempton avec le Bryony Frost-Ridden Frodon.

Nicholls a également décroché un doublé de première année le jour de l’ouverture du Randox Grand National Festival à Aintree avec la permission de Monmiral et du Clan Des Obeaux, tandis qu’au début de janvier, il a envoyé sept gagnants à travers trois rencontres de sauts en Grande-Bretagne.