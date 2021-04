Paul Nicholls a identifié le Randox Grand National de l’année prochaine comme une cible à long terme pour son étoile stable sur la touche Topofthegame.

Vainqueur du RSA Chase au Festival de Cheltenham au Festival de Cheltenham 2019, le hongre Flemensfirth a terminé deuxième derrière Lostintranslation à Aintree le mois suivant, mais n’a pas été vu en compétition depuis.

Tout comme ce fut le cas cette saison avant que la blessure n’intervienne, Nicholls espère voir sa charge revenir à l’action lors du trophée Ladbrokes à Newbury à la fin du mois de novembre.

Cependant, alors qu’il le considérait autrefois comme un prétendant sérieux à la Cheltenham Gold Cup, il considère maintenant le steeple le plus célèbre du monde comme un objectif plus approprié pour le jeune de neuf ans.

S’exprimant lors d’un appel organisé par Great British Racing avant d’être couronné entraîneur de champion pour une 12e fois à Sandown samedi, Nicholls a déclaré à propos de Topofthegame: « Il va bien et le plan serait qu’il vienne le 1er juillet et le vise à nouveau. le trophée Ladbrokes.

«Maintenant, il est un peu plus âgé cette année et a eu quelques problèmes – à mon avis, la course pour laquelle l’entraîner serait le National.

«Je pense qu’il serait fantastique autour d’Aintree car il a de la classe.

« Mon objectif est d’essayer de le remettre sur la bonne voie et d’avoir une bonne chance d’essayer de remporter le National avec lui.

« Ce ne sera pas facile – c’est un défi – mais il est en bonne forme pour le moment. »