Paul Newman, star hollywoodienne, “était l’un des gars” alors qu’il poursuivait sa passion pour la course, selon le photographe

Si vous vouliez attraper Paul Newman, oubliez de le repérer à Hollywood – il y a de fortes chances que la star de cinéma soit à l’hippodrome.

L’acteur, qui a captivé le public avec ses yeux bleus éblouissants sur grand écran, était passionné de course automobile. C’était un métier que Newman a découvert à 43 ans lors du tournage de “Winning” en 1969. Le bug de la course est resté avec lui jusqu’à sa mort en 2008 à 83 ans.

Plus tôt cette année, six photographes primés, qui ont tous photographié Newman à différents moments de sa carrière longue de plusieurs décennies, se sont associés pour partager des clichés intimes dans un livre intitulé “Paul Newman : Cool aux yeux bleus.” Les photos mettent en valeur le charme et le talent de Newman dans les coulisses.

Al Satterwhite, qui a capturé l’image – et l’essence – de personnages emblématiques tels que Hunter Thompson, Muhammad Ali et Bob Hope, a été présenté dans le livre. Il a rencontré pour la première fois le pilote “PL Newman” en 1974 à Bonneville Salt Flats alors qu’il était en mission pour Sports Illustrated.

“Quand il conduit, ce n’est pas une star de cinéma, c’est un pilote de course”, a rappelé Satterwhite à Fox News Digital. “Il est essentiellement entouré de gens de course qui aiment la course. Et c’est ce qu’il voulait être considéré. Maintenant, il avait son personnage de course et il ne voulait rien avoir à faire avec son personnage vedette. Nous nous entendions donc très bien.”

“C’est un gars avec qui il est très facile de travailler”, a expliqué Satterwhite. “Il est très concentré sur ce qu’il veut dans la course et la conduite – c’est ce que vous voulez [in a photo]. Le problème est survenu lorsque peu de temps après que nous soyons arrivés et que nous ayons fait nos présentations, je crois qu’un des réseaux s’est présenté… ils ont décidé qu’ils allaient filmer cela. Et ils n’avaient pas été invités, mais d’une manière ou d’une autre, ils en ont entendu parler. Alors Paul a passé les heures suivantes dans sa caravane à parler à ses avocats à New York parce qu’il voulait courir. Il ne voulait pas être filmé. J’étais là pour prendre des photos fixes, ce qui est très différent de la prise de vue d’images animées.”

De son vivant, Newman rêvait d’être un grand athlète, mais n’a jamais trouvé de sport où il pourrait exceller. La course, cependant, a tout changé pour l’acteur oscarisé.

“Je n’ai jamais été une personne très gracieuse”, a déclaré Newman à l’Associated Press. “La seule fois où je me sens vraiment coordonné, c’est quand je danse avec [my wife] Jeanne [Woodward]. Et ce n’est pas mon fait. Mais quand je suis au volant d’une voiture de course, je me sens compétent et responsable. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment.”

Satterwhite a déclaré qu’il était impressionné par l’icône “Cool Hand Luke”. Il n’y avait pas de chichi avec lui – il voulait simplement courir.

“La chose à propos de Paul que vous remarquez d’abord, c’est qu’il est fondamentalement un type normal”, a expliqué Satterwhite. “Il n’est pas en mode star de cinéma. Il est juste normal. Vous pouvez lui parler de tout ce dont vous voulez discuter, et c’est une sorte de va-et-vient… C’est juste un autre être humain. Il était très passionné par la course. Il l’a pris très au sérieux et est passé par ‘PL Newman’ parce qu’il voulait que les gens se concentrent sur ses compétences, pas sur son personnage de star de cinéma… Quand il était sur la piste, c’est tout ce qu’il voulait faire.”

Dans les interviews, qui étaient rares, Newman pouvait être laconique, voire distant. Cependant, lorsque son sport favori a été évoqué, ses yeux se sont illuminés.

“Je n’aime pas parler d’acteur parce que c’est du business et plutôt ennuyeux”, a déclaré Newman à l’Associated Press. “Et la politique peut vous attirer des ennuis. Mais je parlerai toujours de course parce que les gens sont intéressants et amusants, le sport est beaucoup plus excitant que tout ce que je fais, et personne ne se soucie que je sois un acteur. J’aimerais Je pourrais passer tout mon temps sur le circuit.”

Newman est devenu propriétaire d’une voiture dans la série Can-Am, faisant campagne pour plusieurs pilotes de haut niveau, dont les vainqueurs d’Indianapolis 500 Al Unser, Danny Sullivan et Bobby Rahal, ainsi que le champion de Formule 1 Keke Rosberg. Après avoir concouru contre le propriétaire de l’équipe Carl Haas en Can-Am, Newman a formé un partenariat avec l’homme d’affaires de Chicago, démarrant Newman/Haas Racing en 1983 et rejoignant la série CART.

Avec Mario Andretti embauché comme premier pilote, l’équipe a connu un succès instantané. L’équipe – connue sous le nom de Newman/Haas/Lanigan et faisant partie de la série IndyCar – a remporté 107 courses et huit championnats de série avec des pilotes comme Michael Andretti, Nigel Mansell, Cristiano da Matta, Paul Tracy et Sébastien Bourdais.

Malgré un emploi du temps chargé, Newman est venu sur la piste aussi souvent que possible. Il a tenté de garder un profil bas alors qu’il parcourait la voie des stands sur son scooter ou s’asseyait au stand de l’équipe.

Satterwhite a déclaré qu’en tant que photographe, son approche devait être une “mouche sur le mur”. Avec des moteurs tonitruants au loin, les clics de son appareil photo étaient presque un murmure. Tranquillement, Satterwhite a capturé Newman à son plus heureux.

“Personne n’entend la caméra, donc il n’en est pas conscient”, a déclaré Satterwhite. “Et je ne me mets pas dans son visage. J’ai tendance à prendre un peu de recul en utilisant des objectifs plus longs car, en course, cela peut être dangereux pour le photographe et le pilote. Vous ne voulez pas vous mettre en travers de leur chemin… Je ferait la même chose avec n’importe quel autre pilote. C’est juste que ce pilote était Paul Newman.”

“Paul était passionné par la course parce que c’était une compétence qu’il avait apprise et qu’il pouvait faire lui-même – et personne n’intervenait”, a expliqué Satterwhite. “Tout était à propos de lui. Et il aimait pouvoir monter dans une voiture, se concentrer sur ce qu’il faisait et simplement conduire. C’était très différent d’être sur un plateau de cinéma où vous avez beaucoup de gens, beaucoup d’interactions et les acteurs ont tendance à être traités différemment… Vous n’êtes qu’un des gars.”

Après avoir joué le rôle d’un pilote Indy 500 dans “Winning”, il était clair que Newman ne pouvait pas éliminer le bogue de conduite de son système. Il a commencé à piloter des voitures de sport dans des divisions amateurs et a remporté sa première course en 1972 à Thompson, Connecticut, dans une Lotus Elan. Il a remporté le premier des quatre titres nationaux SCCA en 1976 dans la catégorie D-Production et a également remporté des championnats dans la catégorie C-Production en 1979, ainsi que le championnat GT-1 en 1985 et 1986.

Sa première victoire professionnelle est survenue sous la pluie lors d’une course SCCA Trans-Am à Brainerd, Minnesota en 1982. Newman a ajouté une autre victoire Trans-Am sur sa piste à domicile à Lime Rock, Connecticut, en 1986.

Alors qu’il passait son 80e anniversaire, il est resté en demande. Il a réussi à combiner jeu d’acteur et course en donnant la voix d’une voiture croustillante de 1951 dans le hit Disney-Pixar de 2006, “Cars”.

Newman a couru sa dernière course en tant que professionnel aux 24 heures de Daytona 2005 et a même fait quelques tours chauds autour de son bien-aimé Lime Rock Park.

Satterwhite a déclaré avoir vu Newman au fil des ans – en plein sur la piste. Et aujourd’hui, il espère que ses photos montreront aux lecteurs à quel point Newman se sentait chez lui.

“C’était juste un gars ordinaire”, a déclaré Satterwhite. “Et je pense que ça se voit sur les photos.”

