Paul Mooney, écrivain et comédien de «  Richard Pryor Show  », décédé à 79 ans

Paul Mooney, connu pour son écriture comique pour Richard Pryor et ses apparitions dans « Bamboozled » et « Chappelle’s Show » est décédé. Il avait 79 ans.

L’agent du comédien nominé aux Emmy, Helene Shaw, a confirmé à USA TODAY que Mooney était mort d’une crise cardiaque. « Le brillant, talentueux, comédien unique en son genre, Paul Mooney est décédé. Il est mort d’une crise cardiaque. Il y a beaucoup d’étoiles dans le ciel, mais il n’y aura toujours qu’une LUNE », a partagé Shaw dans un communiqué.

Le journaliste Roland Martin aussi a annoncé la mort de l’humoriste sur Twitter: « La légende de la comédie Paul Mooney est décédée. Son cousin, Rudy Ealy, vient de m’appeler du téléphone de Paul et m’a dit qu’il était décédé il y a deux heures après avoir subi une crise cardiaque chez lui à Oakland. »

Le comédien est né sous le nom de Paul Gladney à Shreveport, en Louisiane. Après avoir déménagé à Oakland, en Californie, Mooney a commencé sa carrière dans des affaires amusantes en tant que maître de piste de cirque et a ensuite écrit et travaillé avec des superstars de la comédie.

Ses réflexions sages et incisives sur le racisme et la vie américaine ont fait de lui une figure vénérée du stand-up.

Mooney a été l’auteur de certains des plus grands succès comiques de Pryor comme « Richard Pryor: Live on the Sunset Strip » et « The Richard Pryor Show ». Son amitié et sa collaboration avec Pryor ont commencé en 1968 et ont duré jusqu’à la mort de Pryor en 2005. Ensemble, ils ont affronté le racisme peut-être plus directement que jamais auparavant sur scène. Mooney a relaté leur partenariat dans ses mémoires de 2007 «Black Is the New White».

Il a également écrit pour la sitcom des années 1970 « Sanford and Son » qui mettait en vedette Redd Fox et a le mérite d’écrire pour l’émission de croquis de la comédie Fox « In Living Color », devenant l’esprit derrière le célèbre personnage de Homey D. Clown, joué par Damon Wayans.

En tant qu’acteur, Mooney a joué Sam Cooke dans « The Buddy Holly Story » de 1978 et Junebug dans le film 2000 de Spike Lee « Bamboozled ».

Dave Chappelle a également recruté la légende de la comédie pour travailler sur « Chappelle’s Show » et est apparu dans plusieurs épisodes de l’émission.

Les membres de la communauté des acteurs ont exprimé leurs condoléances au défunt comédien sur Twitter.

Viola Davis a écrit: « Légende de la comédie RIP, Paul Mooney! Vous étiez à la fois drôle et émouvant. Si heureux d’avoir vu votre génie en direct. Reposez-vous bien! Faites rire un peu ici. Nous en avons besoin. »

« A Wrinkle in Time » réalisatrice Ava DuVernay se souvenait de Mooney comme d’un «géant de la comédie».

« Paul Mooney. Un géant de la comédie. Je me souviens avoir écouté son album RACE à l’université et à quel point c’était formateur. Ouais, les blagues. Mais plus encore, la liberté. »

Comédienne Tracy Morgan a écrit, « RIP À UN DE MES HÉROS DE COMÉDIE. »