Paul Mitchell parle d’être directeur sportif de Monaco, de retrouver Heung-Min Son, Ralf Rangnick et Manchester United | Nouvelles du football

Le nom de Paul Mitchell est devenu synonyme du marché des transferts moderne – mais il représente bien plus que de simples échanges de joueurs.

L’ex-responsable du recrutement de Southampton et Tottenham, actuellement directeur sportif de l’AS Monaco, est l’un des meilleurs exemples de directeur technique ; un expert pour mettre en place tous les aspects de l’environnement de travail d’un joueur afin de maximiser son talent.

C’est au RB Leipzig, sous la direction de Ralf Rangnick, que Mitchell s’est imposé comme l’un des meilleurs de son royaume, et c’est pour cette raison qu’il a été présenté à plusieurs reprises comme un messie pour venir sauver Manchester United.

Cette chance ne s’est pas encore concrétisée et Mitchell se concentre donc sur la restauration d’un autre grand bastion du football européen – l’AS Monaco – et y a terminé deux des années les plus difficiles de sa carrière, raconte-t-il. Sky Sports Nouvelles dans une interview exclusive de la marina de Southampton, où il a vécu.

Dans une discussion vaste et fascinante, Mitchell explique le plan qu’il a proposé pour les ramener au sommet de la Ligue 1 et des meilleures compétitions européennes, tout en se délectant de certains de ses héritages en Angleterre, comme celui de Heung-Min Son, qu’il a amené à Tottenham en 2015 et est devenu le vainqueur du soulier d’or de la Premier League.

Mais peut-être le plus intrigant, il s’ouvre sur ce photo de lui aux côtés de Rangnick lors d’un match des jeunes United plus tôt cette année, pourquoi cela n’a pas fonctionné pour son ancien patron à Old Trafford, et ce dont le grand club de son nord-ouest natal a besoin pour restaurer la suprématie.

“United a besoin d’un plan directeur”

“C’est aussi un grand club, n’est-ce pas”, déclare Mitchell, qui a grandi dans un lotissement à Denton, dans le Grand Manchester. “Il a un tel rôle et une telle portée et il y a eu des moments difficiles là-bas.

“Il est parfois difficile de commenter quand vous n’êtes pas en interne et que vous comprenez toujours le contexte. J’utilise beaucoup ce mot parce que je pense que le contexte est important pour mesurer la situation actuelle de Manchester United, mais je pense qu’ils doivent comprendre au point de vraiment poser ce que Manchester United doit être dans le jeu moderne.

Paul Mitchell connaît très bien Ralf Rangnick et pense qu’il aura laissé Manchester United insatisfait pendant le peu de temps qu’il a passé là-bas.



“Nous sommes loin de l’ère Sir Alex Ferguson. Eric ten Hag est l’un des meilleurs entraîneurs de l’Ajax, mais ils ont besoin d’un plan de haut niveau non seulement pour le moment mais pour les cinq prochaines années, et travaillent dans ce sens, et parfois sur ce voyage là-bas. sont des moments difficiles où vous n’obtenez pas les bons résultats, même si vous faites les bonnes choses.

“Vous devez savoir que, sur cette période, la cohérence de la prise de décision donnera un bon résultat final. Je pense que nous avons vu que Manchester City et Liverpool, que lorsque vous adoptez cette stratégie à long terme, vous pouvez obtenir une réelle cohérence et un succès durable.

“Je pense que c’est la chose la plus importante pour Manchester United ; définir leur identité de ce qu’ils veulent être aujourd’hui, mais surtout ce qu’ils veulent être dans cinq ans, et où ils veulent être, et à quoi ils veulent ressembler comme; de ​​tout, des jeunes joueurs au style de jeu, en passant par toute la paix culturelle à Manchester United.”

En mars 2022, alors que l’avenir de Rangnick faisait l’objet de nombreuses spéculations n’ayant signé qu’un accord en tant que manager jusqu’à la fin de la saison avant de devenir potentiellement consultant, Mitchell a été photographié aux côtés de l’Allemand lors d’un match de la United Youth Cup.

Image:

Ralf Rangnick a pris la direction intérimaire de Man Utd la saison dernière





Mitchell dit: “Nous avions la célèbre photo, n’est-ce pas, où nous étions tous les deux assis dans les tribunes ensemble en regardant le match de coupe. Mais entre nous, notre temps est toujours limité. Nous sommes de bons amis et nous avons travaillé très étroitement ensemble (chez RB Leipzig), nous avons donc pu discuter un peu pendant le match.

“C’était difficile (pour Ralf) parce que l’opportunité s’est présentée plus tard dans sa carrière et je pense que Ralf est un profil auquel il faut donner du temps ; pour construire, rechercher et analyser votre infrastructure et votre organisation, et la construire à partir du fondre, et le temps était court.

“Son mandat était vraiment à court terme, gagner et mettre Manchester United dans un rythme pour essayer de les faire entrer en Ligue des champions. La Premier League ne donne pas souvent de temps et de patience, et elle s’accompagne d’un rythme féroce et d’exigences de travail.

“Je pense qu’après toute l’expérience, c’était un apprentissage pour lui. Lui parler, (c’était) une expérience formidable, car je sais qu’il a toujours eu un œil sur la Premier League. Mais je pense qu’il partira probablement avec un sentiment d’être insatisfait.”

‘Ils ont dit que Son n’était pas un bon finisseur – j’ai dit ‘tu as tort”

Une mission qui a été remplie – et plus encore – est celle de Heung-Min Son à Tottenham, que Mitchell a fait entrer dans le club en 2015 du Bayer Leverkusen. Relativement inconnu, Son a connu des difficultés lors de sa première saison sous Mauricio Pochettino et a eu beaucoup de doutes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du club.

Le directeur sportif monégasque Paul Mitchell dit avoir été beaucoup critiqué pour avoir signé Heung-Min Son alors qu’il était responsable du recrutement à Tottenham



Mitchell pense que la star sud-coréenne est la preuve que tous les joueurs ont besoin de temps et de patience pour s’installer dans un nouvel environnement, et si un club fait confiance au jugement du personnel de recrutement, il peut rapporter des dividendes à long terme. Son était le co-vainqueur du soulier d’or de la Premier League la saison dernière aux côtés de Mohamed Salah.

“Mon temps est un peu ouvert au débat juste à cause de la décision que j’ai prise de remettre mon congé et de partir”, a déclaré Mitchell, qui a démissionné en 2016 après une divergence d’opinion avec la hiérarchie. “Mais d’un point de vue professionnel, le travail n’aurait pas pu mieux se dérouler pour moi.

“J’ai reçu beaucoup de critiques au cours de ma première année à Tottenham pour certaines de mes décisions et Sonny était en quelque sorte au centre de cela, et c’était un peu une courbe d’apprentissage pour moi; que parfois les joueurs ont besoin de temps. Ils ‘ re les êtres humains, ils ont besoin de temps pour s’installer.

Retour sur les plus beaux buts des vainqueurs du Soulier d’Or 2021/22, Mohamed Salah et Heung-Min Son.



“Il y avait ce récit qui a commencé à grandir en interne et en externe selon lequel il n’était pas un bon finisseur et je me souviens qu’un des membres du personnel m’a dit cela quand je regardais une séance d’entraînement, et j’ai dit ‘tu as tort, parce que son histoire montre dans deux clubs différents qu’il est un finisseur très astucieux des deux côtés ».

“Et nous avons vu cela au fil des ans, depuis cette première année d’intégration, parce que vous connaissez les qualités de l’individu – c’est tout ce que nous avons vu. L’effet coach évidemment (aide) à développer ce potentiel pour être cohérent et il le fera, je pense , reste l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League.”

‘Minamino apporte de la maturité – et de l’excitation’

Image:

Paul Mitchell pense avoir signé Takumi Minamino alors qu’il atteint son apogée (Crédit : AS Monaco)





Un joueur dont Mitchell est enthousiasmé ici et maintenant est Takumi Minamino, que Monaco a obtenu dans le cadre d’un contrat de 15,4 millions de livres sterling avec Liverpool cet été.

L’un des objectifs de Mitchell a été de superviser le roulement des joueurs de l’équipe pléthorique dont il a hérité en 2020 vers un groupe plus rationalisé avec des voies claires pour les jeunes talents.

Monaco est devenu synonyme de développement de la jeunesse au fil des ans, ayant produit Thierry Henry et Kylian Mbappe – mais ils s’étaient égarés au moment de l’arrivée de Mitchell, un an après avoir été presque relégués de la Ligue 1.

Le directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell, a déclaré que la signature de Takumi Minamino de Liverpool était une question d’équilibre et d’ajout d’expérience à une jeune équipe



Bien qu’il n’ait que 27 ans, Minamino est considéré comme un joueur mature dans le modèle monégasque, ayant acquis une expérience d’élite à Liverpool malgré des difficultés pour des matchs réguliers. Mitchell pense que Minamino est exactement le genre de joueur que Monaco devrait signer.

“Nous construisons des équipes sur une période de temps et parfois les gens considèrent le recrutement comme étant très réactif et émotionnel”, explique Mitchell. “Mais cela doit être plus prémédité que cela. Nous avons dépensé 350 millions d’euros au cours des deux années précédant mon arrivée et cela ne s’est pas bien passé.

“Un joueur comme Taki peut parfois sembler évident car il vient de Liverpool et pas d’une petite partie inconnue du monde, mais tout est une question d’équilibre. Nous sommes la deuxième équipe la plus jeune du football français et l’une des plus jeunes d’Europe, et avec Taki, nous voulions apporter un élément un peu plus mature, multifonctionnel.

Image:

Mitchell a signé Takumi Minamino, Thomas Didillion et Breel Embolo jusqu’à présent cet été (Crédit : AS Monaco)





“Monaco doit aussi jouer dans les grands matchs en Europe, donc nous devrions avoir des profils comme Taki Minamino, qui sont excitants et offensifs. C’était difficile pour lui à Liverpool, parce que vous regardez la richesse de la qualité que Jurgen Klopp a à sa disposition, et Liverpool a toujours recruté très fortement et très efficacement. Les options et les opportunités étaient si limitées, et nous avons de la chance à cause de cela. Nous avons un joueur qui entre dans ses années de pointe.

“Il existe une stratégie globale pour l’affectation des joueurs. Je sais que tout le monde aime regarder de manière isolée et les signatures sont une partie très excitante de tous nos emplois et de toutes nos vies, mais pour moi, je dois penser à long, moyen et court terme. Les investissements, s’ils tournent mal, peuvent hanter et stopper la progression, donc je dois prendre ça très au sérieux.”

