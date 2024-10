Paul Mescal s’est dégonflé à l’idée de rencontrer Denzel Washington dans « Gladiator 2 »

Paul Mescal a été intimidé à l’idée de rencontrer Denzel Washington pour la première fois – alors il a pris peur et s’est enfui.

Le Gladiateur II les costars sont apparus sur Le spectacle Graham Norton ensemble vendredi, au cours duquel ils ont révélé les détails gênants de leur première rencontre.

« Le premier jour où je travaillais avec Denzel, il était dans la boîte et je me roulais en combattant des singes ou quelque chose du genre », se souvient Mescal. « À la fin de la journée, je me suis dit : ‘Je dois monter et me présenter à Denzel.' »

Paul Mescal et Denzel Washington dans « The Graham Norton Show ».

Mescal a déclaré qu’il avait essayé de se mettre en avant pour rencontrer le double oscarisé. « J’étais debout au bas des marches, et je suis resté là pendant quelques minutes, et j’ai dit : ‘Pas aujourd’hui' », a déclaré le Après-soleil la star s’est souvenue. « Alors j’ai sauté et j’ai couru vers ma loge – en me disant : ‘Demain, je vais être un garçon courageux.' »

Les deux acteurs se sont finalement croisés le lendemain. « Le deuxième jour, j’ai attendu en bas des escaliers et je me suis dit : ‘Je dois juste rester sur place' », a déclaré Mescal. « Et Denzel descendait, et c’était comme : ‘Oh, mon Dieu, c’est parti.’ Et il m’a serré la main, et c’était tout simplement extraordinaire. »

Washington a ensuite taquiné Mescal, lui offrant de sages conseils. « Il m’a regardé pendant des heures et il m’a dit : ‘Arrête de t’entraîner, mec' », a déclaré Mescal.

Ailleurs dans l’interview, Washington a chanté les louanges de sa jeune co-vedette. « Laissez-moi dire ceci : ce gamin tient ses promesses », a-t-il déclaré à propos de Mescal. « Je suis un très bon acteur. Je suis sérieux, croyez-moi. Je l’ai vu quand Russell [Crowe, star of Gladiator] l’a fait – il a livré. Cet enfant a accouché. »

Gladiateur II reprend près de deux décennies après les années 2000 Gladiateurà la suite d’un Lucius (Mescal) adulte qui, après les événements du premier film, avait été renvoyé enfant pour sa protection. Dans la suite, Lucius retourne à Rome en tant que gladiateur après qu’une armée romaine de pillage l’ait capturé, et il doit se battre pour survivre aux horreurs de l’arène et à la sale politique de la ville.

Dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaireMescal a déclaré que malgré son expérience positive en travaillant sur son premier blockbuster – avec les légendes Washington et le réalisateur Ridley Scott, rien de moins – il ne veut ni n’attend Gladiateur II être l’apogée de sa carrière. « Non, je dirais que je suis ambitieux, donc il n’y a pas de fin », a-t-il déclaré. « Il n’y a jamais moyen de réussir. » Ce n’est pas comme si j’avais fait Gladiateur II et je me dis : ‘D’accord, lève les pieds, détends-toi.’ J’ai tellement plus à faire. Tant que les gens continueront à m’avoir, je suis sûr que ce plafond continuera à se déplacer vers différents endroits de la maison. »

Paul Mescal dans « Gladiateur II ».

Washington a également taquiné son personnage dans l’épopée de l’épée et des sandales sur EW. « Tout ce qu’il avait à faire, c’est de rester là et de savoir qu’il est le meilleur au monde dans tout, et c’est ce qu’il pense, et c’est amusant », a déclaré Washington à propos de son riche et impitoyable marchand d’armes et lutteur de gladiateurs Macrinus. « Il n’avait vraiment pas besoin de faire de gros travaux. Les garçons se battent là-bas, pourchassés par des rhinocéros. Je suis juste assis dans cette tente, faisant tournoyer mon gobelet. C’est amusant. »

Même si son personnage n’est pas aussi imposant physiquement que celui de Mescal (et qu’il n’était apparemment pas obligé de s’entraîner autant), Washington a noté qu’il devait s’entraîner pour le rôle d’une manière différente. « [I didn’t have] beaucoup d’entraînement au combat, mais j’ai dû apprendre à tenir mon gobelet et à soulever ma jupe lorsque j’enjambais des objets », a-t-il déclaré à EW. « J’ai dû apprendre à me promener avec une robe. J’ai dû apprendre à marcher avec des sandales. J’ai trébuché plusieurs fois au début, mais je ne fais plus qu’un avec mes pairs. »

Gladiateur II sort en salles le 22 novembre.