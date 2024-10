Paul Mescal exprime ses vœux les plus chers avant « Gladiator II »

Paul Mescal souhaite travailler à nouveau avec Charlotte Wells, comme le font Martin Scorsese et Robert De Niro, qualifiant cela de « relation De Niro-Scorsese » dans une interview avec GQ.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le duo légendaire entretient un partenariat rock de plusieurs décennies, au cours duquel ils ont travaillé ensemble sur dix films.

Pendant ce temps, Paul et Charlotte travaillaient sur Après-soleilce qui en a laissé neuf de plus. « Nous devons le faire, et personne n’en savait rien », a-t-il déclaré à propos d’un film indépendant qui lui a valu une nomination aux Oscars.

Il a poursuivi : « Je ne pense plus que cela arrive souvent. ​​J’aime les superproductions autant que les autres. »

« Mais mon seul point est que nous devons faire attention à ne pas laisser un peu plus d’espace pour que des films comme « Aftersun » et des films comme « Close » sortent. »

«Je ne pense vraiment pas que je sois snob à ce sujet. En fait, c’est juste parce que j’ai peur que cet espace [for independent film] est empiété.

« Et si nous ne maintenons pas l’équilibre de l’écosystème, nous n’aurons qu’un seul type de film », a déclaré Paul précédemment. IndéWire.

En attendant, Gladiateur II sortira en salles le 15 novembre.