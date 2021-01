La romance torride entre Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) et Connell Waldron (Paul Mescal) sur l’adaptation de Hulu de Sally Rooneyroman de Personnes normales a rendu tout le monde 2020 un peu plus chaud. Cependant, alors que la romance récurrente et récurrente rivalisait avec celle de 50 nuances de Grey, filmer les scènes de la série n’était pas exactement l’expérience la plus sexy.

Du moins, c’est ainsi que la star Paul l’a expliqué dans son interview du 13 janvier sur The Late Show avec Stephen Colbert. Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de participer réellement à ces scènes, l’acteur irlandais a expliqué que cela impliquait beaucoup de planification et de préparation.

« Écoutez, c’est une expérience bizarre. C’est tellement difficile à décrire parce que ces situations sont généralement, selon ce que vous aimez, des rencontres très privées », a-t-il expliqué. «Lorsque vous mettez 10 personnes dans la salle, un opérateur de boom, et que vous êtes aspergé de fausse sueur, c’est vraiment une chose vraiment difficile. De toute évidence, nous avions une équipe incroyable, une équipe incroyablement suportive qui a fait ressentir ce genre de scènes comme la chose la moins horrible possible. «