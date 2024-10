Paul Mescal dément les rumeurs selon lesquelles il fuirait ses rendez-vous

Celui de Paul Mescal Gladiateur II personnage est peut-être une question de « force et d’honneur », mais des rumeurs assez déshonorantes ont émergé l’hiver dernier à propos de la star et de ses prétendues, euh, pas si bonnes habitudes en matière de rencontres. Malgré les promesses de films comme L’idée de toi et Notting Hillpersonne n’est normal (Ha) qui se retrouve à un rendez-vous avec une célébrité s’attend en fait à ce que cela se transforme en une véritable histoire d’amour. Et c’est bien ! Mais même si cette célébrité était le it-boy le plus célèbre du monde, vous vous attendriez probablement toujours à ce qu’il soit un véritable être humain et ne vous emmène pas en promenade dans le parc en fin de compte, en vous faisant remarquer un personnage amusant. oiseau ou arbre, comme si vous étiez un golden retriever, puis vous enfuirez littéralement sans dire au revoir. Ce serait fou, non ? Paul Mescal, accusé d’avoir fait exactement cela dans une série de vidéos virales TikTok à Noël dernier, je le pense certainement.

« Ohhhhhhh… Putain d’enfer ! » il aurait « gémi, la tête dans les mains » avant de « rire le ventre et devenir rouge » quand GQ j’ai évoqué les rumeurs dans une récente interview. Lui et ses frères et sœurs « regardaient les vidéos et nous nous énervions dessus. Catégoriquement faux. Et nous riions, rions, rions, rions », a-t-il poursuivi lors de sa première sortie.

Mais même s’il semble que Mescal ait un sens de l’humour sain à propos du des trucs bizarres qui arrivent quand on est une personne célèbre sur Internetsa mère essayait toujours de défendre son honneur contre les gens qui répandaient cette histoire bizarre, dont beaucoup n’avaient clairement jamais rencontré l’acteur, et encore moins eu de rendez-vous avec lui. « La seule chose qui m’a bouleversé, c’est que j’étais dans la cuisine, je me souviens que ma mère regardait les vidéos et elle était bouleversée. N’est-ce pas dévastateur ? dit-il. «Je me suis dit : Oh, c’est drôle pour nous – mon frère, moi, ma sœur – parce que nous savons que c’est ainsi que fonctionne Internet. C’est hilarant. Si c’était vrai, ce serait vraiment mauvais, mais en tant que rumeur, c’est drôle. Ensuite, je me suis dit : « Oh, si vous êtes une mère, son impulsion est de sortir et de dire : « Il ne ferait pas ça. »

Alors voilà, directement de la maman de Mescal. Si vous vous réveillez avec le Après-soleil acteur, vous pouvez probablement vous installer pour prendre un café ou au moins un au revoir. Mais, bien sûr, toutes les mamans veulent que leurs fils soient beaux aux yeux du public et personne n’admettra jamais avoir fait quelque chose d’aussi fou, alors vous voudrez peut-être aussi emporter une paire de baskets raisonnables… juste au cas où. (Je plaisante ! Probablement.)